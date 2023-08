Nicht wieder eine Zittersaison: FSV Höhenrain wünscht sich eine ruhigere Spielzeit als zuletzt

Von: Rudi Stallein

Letzte Saison hatte der FSV Höhenrain mit vielen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Dieses Jahr soll es diesmal nicht zu einer „Zittersaison“ werden.

Höhenrain – Mit gemischten Gefühlen blickt Klaus Heller dem Saisonstart entgegen. „Die Vorbereitung lief ganz gut, die Spieler haben gut mitgezogen, die Trainingsbeteiligung war gut“, sagt der Trainer des FSV Höhenrain. Auf der anderen Seite bereiten ihm einige verletzte und angeschlagene Akteure Sorgen. So habe sich „Dauerpatient“ Benedikt Huber nach der ersten Trainingswoche erneut abgemeldet.

Franz Schaller plagen muskuläre Probleme, Felix Kohlhammer zwickt die Leiste, David Lech verletzte sich im ersten Testspiel am Meniskus. Und Andreas Mühr habe sich gegen den SV Uffing eine Kapselverletzung im Knöchel zugezogen. „Das ist eher suboptimal“, stellt Heller fest.

FSV besteht Testspiele mit guten Ergebnissen

Und dämpft ein wenig die Freude über die guten Ergebnisse. Bei der SG Gaißach/Wackersberg, Aufsteiger in die Kreisklasse 4, erzielte der FSV ein 3:3-Unentschieden. „Da waren wir in der ersten Halbzeit etwas lethargisch, in der zweiten Halbzeit gut“, kommentiert Heller. Daheim gegen Uffing hieß es am Ende einer „über 90 Minuten disziplinierten Partie mit einer Fülle von Torchancen“ 1:0 für die Gastgeber.

Und die Generalprobe gelang mit einem 3:2-Sieg beim TSV Erling-Andechs. „Alles echt gute Tests“, zeigt sich der FSV-Coach mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Natürlich hoffe er, dass es nicht wieder so eine Zittersaison wird, wie die vorige eine war.

Heller hält Liga „ausgeglichen wie letztes Jahr“ und möchte keine Prognose abgeben

„Aber ich wage keine Prognose“, sagt Heller. „Die Liga ist genauso ausgeglichen wie letztes Jahr, ich sehe da keinen leichten Gegner“, so seine Einschätzung der Konkurrenz in der Kreisklasse 5, bestehend aus dem SV Eurasburg-Beuerberg, dem TSV Königsdorf, der SG Antdorf/Iffeldorf, dem FC Kochelsee-Schlehdorf, dem TSV Benediktbeuern und dem ESV Penzberg. „Wir bringen eine gute Mannschaft auf den Platz“, ist der Coach überzeugt.

„Unter die ersten Drei zu kommen, wäre natürlich super. Da braucht es auch ein bisschen Glück – und das wir weitgehend verletzungsfrei bleiben. Aber das muss erst mal unser Ziel sein.“ Und wenn es damit nicht klappen sollte, könne er sich mit Platz vier und sechs Bonuspunkten auch anfreunden. Dann ginge es entspannter in die Frühjahrsrunde als zuletzt. (RUDI STALLEIN)