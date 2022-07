FSV Zwickau: Raistinger Junge von Schroetter kommt vom FSV Frankfurt

Von: Andreas Mayr

Teilen

Wechsel perfekt: Leonhard von Schroetter verlässt den FSV Frankfurt Richtung Zwickau © Imago Images

Der Drittligist FSV Zwickau hat sich die Dienste von Leonhard von Schroetter gesichert. In der Jugend spielte er unter anderem für Fürstenfeldbruck und Geretsried.

Zwickau/Raisting – Welchen Stellenwert Leonhard von Schroetter in Frankfurt beim FSV erreicht hat, drückte am besten die „Frankfurter Rundschau“ aus. Zum Abschied des Verteidigers aus Raisting nannte ihn die Zeitung den „wichtigsten Spieler“ – und das heißt in einer Seuchensaison etwas. Mit großen Ambitionen gestartet, fielen die Frankfurter tief, schafften aber im Endspurt, auch dank des variablen Verteidigers, noch den Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest.

Nach so einer Saison (35 Spiele, drei Tore) war klar, dass von Schroetters persönlicher Pfad nach oben führt. Nun hat der Lenny, wie ihn alle nennen, einen neuen Klub gefunden: den Drittligisten FSV Zwickau. Sein Vertrag läuft zunächst über ein Jahr, hat aber eine Option auf eine weitere Spielzeit. „Ich hätte Lenny gerne gehalten“, sagte Frankfurts Sportlicher Leiter Thomas Brendel der „Rundschau“.

Aber von Schroetter träumt schon seit langer Zeit vom Sprung in den Zweit- oder Drittligabereich. Die Zwickauer überweisen eine ordentliche Summe (kolportiert wird ein niedriger sechsstelliger oder hoher fünfstelliger Betrag) an die Frankfurter. Bei seinem neuen Klub schätzen sie vor allem von Schroetters Variabilität, seine offensiven Akzente als Verteidiger sowie seine Stärke bei Standardsituationen. (Andreas Mayr)