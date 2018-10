Fünfmal Waldram! DJK dominiert TuS Holzkirchen II nach Belieben

Zahn: „Holzkirchen war in der zweiten Halbzeit absolut chancenlos“

von Rudi Stallein schließen

„Wir waren heute klar überlegen“, freut sich DJK-Trainer Ralf Zahn nach der Partie. Beim 5:0-Auswärtserfolg gegen TuS Holzkirchen II ließ seine Elf der Heimmannschaft keine Chance.

Waldram– Upps, das hätte ins Auge gehen können. 23 Minuten waren auf dem Waldramer Fußballplatz gespielt, als Daniel Ettenhuber vor dem eigenen Strafraum quer zu Andreas Knobloch spielen wollte, seinem Pass nicht genug Druck mit auf den Weg gab und der Ball einem Holzkirchener Angreifer vor die Füße rollte. Weil Drillon Shukaj seinen überhasteten Heber aus 25 Metern ebenfalls unpräzise ausführte, flog der Ball zwar über Keeper Florian Schubert hinweg, aber auch am Tor vorbei.

Es wäre der Ausgleich gewesen, nachdem Florian Häfner sein Team zwei Minuten vorher mit einem wuchtigen Kopfball in Führung gebracht hatte. Es blieb die einzige Aktion des Gegners, die den Waldramer Anhang kurz den Atem anhalten ließ. Die Hausherren beherrschten die Gäste nach Belieben. Einziges Manko, so sich jemand partout auf die Suche nach dem Haar in der Suppe machen will, war der etwas nachlässige Umgang mit Torchancen in der ersten Halbzeit. Nach fünf Minuten rutsche Benedikt Bergmoser kurz vor dem Tor am Ball vorbei. Wenig später trat Kilian Müller das Spielgerät nach einem abgefälschten Freistoß von Marley Amanquah über das Tor. Häfner zielte mit einem herrlichen Direktschuss (26.) knapp vorbei. TuS-Torhüter Markus Grünewald hielt sein Team im Spiel, indem er einen Kopfball von Knobloch über die Latte und einen Schuss von Bergmoser um den Pfosten lenkte.

Nach dem Seitenwechsel machte der Keeper eine weniger gute Figur: Er unterschätzte eine eine Flanke von Amanquah, Bergmoser konnte mühelos auf 2:0 erhöhen. „Holzkirchen war in der zweiten Halbzeit absolut chancenlos“, stellte DJK-Trainer Ralf Zahn fest. Denn im Unterschied zum ersten Durchgang nutzte seine Mannschaft ihre Chancen nun konsequent und ließ auch nach dem 3:0, das Amanquah nur wenig später im Alleingang erzielte, nicht locker. Bernhard Kresta krönte seine starke Leistung mit einem Kracher zum 4:0 (68.), gegen den Grünewald keine Abwehrchance hatte. Zehn Minuten später stellte der eingewechselte Wolfgang Wenus per Abstauber den 5:0-Endstand her. „Wir waren heute klar überlegen“, so Zahn, „deshalb geht der Sieg völlig in Ordnung.“

DJK Waldram – TuS Holzkirchen II 5:0 (1:0)

Tore: 1:0 (21.) Häfner, 2:0 (54.) Bergmoser, 3:0 (59.) Amanquah, 4:0 (68.) B. Kresta, 5:0 (78.) Wenus.

DJK Waldram: Schubert – Häfner, Müller, Knobloch, Ettenhuber, Walter, B. Kresta, Bergmoser, Schlott, Faganello, Amanquah. Eingewechselt: Seestaller, Raic, Wenus. Zuschauer: 120.