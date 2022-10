BOL 02 kompakt: Höhenrain bleibt ungeschlagen - SCPP verpasst Überraschungserfolg gegen Oberau

Die Spielerinnen des RW Überacker (links) holten in Höhenrain einen Punkt. Der FC Langengeisling (rechts) siegte zu Hause gegen den MTV Dießen. © Christian Riedel

In der Bezirksoberliga 02 muss der MTV Dießen eine Niederlage hinnehmen. Der FSV Höhenrain bleibt gegen RW Überacker ungeschlagen. Oberau holt drei Punkte.

FSV Höhenrain – SV R-W Überacker 0:0

Im Heimspiel gegen den Spitzenreiter gelang den weiter ungeschlagen Höhenrainerinnen der nächste Punktgewinn. Ersatzgeschwächt zeigte die Heimmannschaft wie so oft eine sehr gute Defensivleistung und ermöglichte dem Aufsteiger kaum nennenswerte Torchancen. Einzig Mitte der ersten Halbzeit rettete FSV-Torhüterin Jessie Gerlach im direkten Duell gegen Fridos Tomangbe glänzend. Offensiv taten sich die Höhenrainerinnen über das gesamte Spiel hinweg schwer. Viele Fehlpässe, Abstimmungsfehler und Ungenauigkeiten prägten das Geschehen. Nur durch zwei Einzelaktionen und Standards kam der FSV gefährlich vor das Tor der Gastmannschaft. Da diese Chancen jedoch ungenutzt blieben, endete die Partie leistungsgerecht mit 0:0.

SC Pöcking-P. – FC 1927 Oberau 1:2

Viel hat nicht gefehlt und der SC Pöcking hätte gegen den Vizemeister der Vorsaison am Samstagabend den ersten Heimsieg eingefahren. „Es wäre nicht unverdient gewesen“, sagte SCPP-Coach Daniel Flath. Waren die Gäste vor der Pause das noch etwas aktivere Team, änderte sich dies in der zweiten Halbzeit. Lena Marie Stöcklein glich in der 60. Minute die Führung der Gäste aus der 35. Minute aus. Sie traf platziert von der linken Seite ins lange Eck. Ellen Hemme und Tanja Wildfeuer hatten in der Folge das 2:1 auf dem Fuß. Stattdessen gelang dem FCO zehn Minuten vor dem Ende der glückliche Siegtreffer. „Auf die Leistung in der zweiten Halbzeit kann man dennoch aufbauen“, resümierte Flath.

FC Langengeisling – MTV Dießen 2:1

Eine bittere 1:2-Niederlage mussten die MTV-Fußballerinnen am Samstag hinnehmen, obwohl sie keinesfalls die schlechtere Mannschaft waren. Einzig eine schläfrige Anfangsphase musste sich der MTV vorwerfen. Mit dem ersten Angriff in der ersten Minute gingen die Gastgeberinnen durch Michelle Refeld in Führung. Fortan kontrollierte der FC das Geschehen, Dießen kam schwer in Tritt. Zoé Klein schickte Andrea Bichler, die den Ball in vollem Tempo an der Torhüterin vorbeilegte und von den Beinen geholt wurde, der fällige Elfmeterpfiff blieb überraschend aus. Dennoch kam der MTV zum Ausgleich. Klein bedient die eingewechselte Leni Bonomo, die mit ihrem ersten Ballkontakt zum 1:1 einschob. Doch noch vor der Pause legten die Gastgeberinnen wieder vor, nach einem Querschläger in der Dießener Hintermannschaft staubte Julia John ab. In den zweiten 45 Minuten hatte das Team von Coach Nico Weis zahlreiche Chancen. Doch besonders Klein war an diesem Tag nicht vom Abschlussglück verfolgt. Einmal stand das Aluminium im Weg. „Unfassbar, dass wir hier nichts mitnehmen konnten. Eine wirklich unnötige Niederlage,“ haderte Weis. (toh)