„Punkte verloren“: BCF und Höhenrain trennen sich im Top-Spiel torlos – Bichl verspielt Führung

Teilen

Sandra Ott (l.) vom FSV Höhenrain und Franziska Hein (r.) vom BCF Wolfratshausen trennen sich mit ihren Mannschaften unentschieden. © FuPa

Die Fussballerinnen des BCF Wolfratshausen müssen nach dem Remis gegen Höhenrain einen Dämpfer hinnehmen. Bichl spielt unentschieden gegen Penzing.

FSV Höhenrain – BCF Wolfratshausen 0:0

Der FSV Höhenrain spricht von seiner besten Saisonleistung, der BCF hadert mit zwei verlorenen Punkten: Im Duell der Verfolger der Bezirksoberliga trennten sich der Tabellendritte Höhenrain und die Zweiten aus Wolfratshausen 0:0. Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf zwar einigermaßen angemessen ist, wie BCF-Trainerin Franziska Hein festhält. „In drei, vier Situationen hätten wir aber auch treffen können“, sagt sie. Defensiv „haben wir sehr wenig zugelassen – da hatte ich keine Angst“.

FSV Höhenrain Trainerin lobt die Leistung gegen Wolfratshausen: „Tolles Spiel“

Die Höhenrainer Spielertrainerin Sandra Ott hat für ihre Defensivreihe ebenfalls Lob übrig: Die Gäste aus Wolfratshausen „versuchten, ihre schnellen Spitzen mit langen Bällen in Szene zu setzen, scheiterten dabei aber an der sehr aufmerksamen Viererkette“ der Höhenrainer. Die hätten sich auf Konter konzentriert, „liefen sich aber regelmäßig fest“.

Dennoch hat Ott ein „tolles Spiel mit hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen“ erlebt. Ihre Höhenrainerinnen hätten das Unentschieden „durch eine überzeugende Mannschaftsleistung mehr als verdient“. BCF-Übungsleiterin Hein sieht das etwas anders: „Der unbedingte Wille, noch das Tor zu machen, war nicht bei allen so ausgeprägt, dass wir wirklich noch mal alles versucht hätten.“

BCF Wolfratshausen – Hein: „Wir gehen in die übrigen Spiele mit dem Ziel, sie zu gewinnen“

So erspielten sich die BCF-Frauen aus den beiden jüngsten Partien nur zwei Punkte: Beim Last-Minute-Ausgleich gegen Tabellenführer Überacker brachten sie eine Führung nicht über die Zeit, gegen Höhenrain fehlte die letzte Konsequenz. „Wir haben in dieser Woche zu viele Punkte verloren“, sagt Hein. Zwar sei – ein Patzer des Tabellenführers und eine eigene Siegesserie vorausgesetzt – der Aufstieg noch möglich. „Wir haben es aber nicht unbedingt realistischer gemacht.“ Die Marschroute klingt dennoch kämpferisch: „Wir gehen in die übrigen Spiele mit dem klaren Ziel, sie zu gewinnen.“ (dst)

Bichl/Penzberg bringt den Sieg nicht ins Ziel gegen den FC Penzing

SG Bichl/Penzberg - FC Penzing 3:3 (3:1)

Die Fußballerinnen der SG Bichl/Penzberg starteten gegen den FC Penzing fulminant. Bereits nach zwei Minuten erzielte G. Zavattieri den 1:0-Führungstreffer. Die Freude währte jedoch nur kurz, da die Gegnerinnen wenig später ausglichen. Davon sichtlich unberührt, zeigten die Frauen der SG, was sie können. Immer wieder arbeiteten sie sich bis zum Tor vor, wobei auch die Gegnerinnen die eine oder andere Chance zu verzeichnen hatten. Durch einen Doppelpack von G. Zavattieri erhöhte die SG jedoch noch vor der Halbzeit auf 3:1. Siegessicher bestritten sie dann die zweite Halbzeit, jedoch schafften sie es nicht, die Führung auszubauen. Im Gegenzug schoss der FC Penzing weitere zwei Tore und glich zum 3:3-Endstand aus.

Nun heißt es: Kopf hoch – und den ersten Sieg der Rückrunde erarbeiten. Gespielt wird am Samstag, 6. Mai, um 16 Uhr in Bichl gegen die SG ASV Eglfing/TSV Peißenberg. (tk)