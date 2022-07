FF Geretsried: Neue Gesichter und ein alter Bekannter - Latanskij als Co-Trainer

Von: Rudi Stallein

Sitzt jetzt gemeinsam mit Christos Georgiadis auf der Trainbank der FF Geretsried: Johann Latanskij (li., mit Günter Wernthaler) war zuletzt bei der DJK Waldram. Foto: rst © rst

Ein halbes Dutzend neue Spieler bereichern in der kommenden Saison den Kader des Kreisklassisten der Fußball-Freunde Geretsried.

Geretsried – Und ein alter Bekannter ergänzt den Trainerstab: Johann Latanskij, bis zum Winter 2019/2020 als Spielertrainer bei der DJK Waldram aktiv, wurde als Co-Trainer engagiert.

Bei dem großen Kader der FFG sei es „super, wenn ein zweiter Trainer da ist“, sagt Christos Georgias. Deshalb habe er bei dem ehemaligen Landesliga-Torjäger, der einst bei den Fußball-Freunden mit dem Kicken angefangen hat, nachgefragt, ob dieser „nicht mal wieder ein bisschen auf den Platz mag“, erklärt der FFG-Cheftrainer. Er legt auch wert darauf, dass es sich bei der neuen Konstellation um ein Trainerteam handele – mit Betonung auf der letzten Silbe.

FF Geretsried: viele Neuzugänge - auch namhafte dabei

Mit den Verpflichtungen von Florian Steckermaier (kam vom SV Münsing) und Adin Zabic konnte die letztjährige Problemzone zwischen den Pfosten behoben werden. Vor allem von dem Bosnier Zabic (25), der über einen Bekannten in der AH-Mannschaft den Weg an den Krötenteich fand, zeigt sich Georgiadis angetan. „Der ist richtig gut“, urteilt der Coach über den 1,95 Meter-Hünen. Ebenfalls über das AH-Training habe sich Mile Blazevic angeboten. Der Kroate (30) war zuvor beim SK St. Jakob in Österreich aktiv und fühlt sich in der Offensive am wohlsten. Das gilt auch für Markus Rappel (33), der auf seine alten Fußballertage doch noch seinem Motto „Einmal BCF, immer BCF“ untreu geworden ist, als er dem Lockruf seines Cousins folgte. „Er wollte fußballmäßig weniger tun, aber bevor er womöglich komplett aufhört, finde ich es so besser“, sagt Georgiadis schmunzelnd. „Schau ma mal, wohin die Reise geht.“

Vom TuS Geretsried kommt Tobias Wieczorek (19), „er ist ein interessanter Spieler und passt menschlich gut bei uns rein“, merkt der Coach an. Ein Kandidat für die Offensive könnte der 18-jährige Fransouano Rakipllari („ein sehr guter Fußballer“, Georgiadis) werden.