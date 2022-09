Fußball-Leckerbissen mit glücklichem Ende: SG Höhenrain/Münsing feiert Klassenerhalt

Von: Rudi Stallein

Eki Ongerth traf per Elfmeter für die AH der FF Geretsried © FF Geretsried

Alles oder nichts hieß es für die AH-Fußballer der SG Höhenrain/Münsing im Nachholspiel bei der SG Stockdorf/Gräfelfing/Pentenried – siegen oder absteigen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Entsprechend engagiert ging das Team um Spieltrainer Jakob Dondl in eine Partie, die bis zur letzten Sekunde auf Messers Schneide stehen sollte. Thomas Linke krönte die starke Anfangsoffensive mit einem fulminanten Freistoß, der die frühe Führung für Höhenrain (9.) bedeutete. Den zwischenzeitigen Ausgleich (27.) beantwortete Martin Ertl mit dem 2:1 (35.) für die Gäste. Dann sorgten zwei Unachtsamkeiten in Form unnötiger Ballverluste im Mittelfeld für Ernüchterung: Die Gastgeber drehten das Spiel mit einem Doppelschlag vor der Pause zum 3:2. „In der Phase hatte ich schwer Bedenken, ob wir das nochmal drehen können“, räumte SG-Coach Dondl ein. „Aber wir sind nach der Pause stark zurückgekommen.“

Jakob Baumgartner vollendete nur drei Minuten nach Wiederbeginn eine sehenswerte Kombination über mehrere Stationen mit dem 3:3-Ausgleich. In der 67. Minute brachte Andreas Hohenadl sein Team mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte abermals in Führung. Bis der Klassenerhalt endgültig gesichert war, mussten die Kicker aus Höhenrain und Münsing noch mehr als 20 bange Minuten überstehen. „Es war für alle Zuschauer ein fußballerischer Leckerbissen mit dem glücklicheren Ende auf unserer Seite“, freute sich Jakob Dondl, dass sein Team eine weitere Saison in der Kreisliga spielen darf.

Den Klassenerhalt haben nach anfänglichen Schwierigkeiten auch die FF Geretsried längst sicher. Nach der Sommerpause schickten die Geretsrieder zunächst den MTV Dießen mit einem 3:0 nach Hause. Und beim SC Pöcking feierte das Team von Trainer Andelico Andrijevic sogar eine 6:2-Sieg. Dabei hatte man sogar versucht, die Partie wegen Spielermangels zu verschieben, was am Veto der Gastgeber scheiterte. „Das hat uns wohl zusätzlich motiviert“, freute sich Teamsprecher Eki Ongerth. „Jedenfalls waren wir spielerisch gut drauf.“ Nachdem „die ersten acht bis zehn Chancen“ auf Geretsrieder Seite versemmelt worden waren, gingen die Gastgeber in der 24. Minute zunächst in Führung. Ein Doppelschlag von Edgars Jekabsons, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zweimal nur noch einschieben musste, brachte dann die Wende.

Die Vorentscheidung folgte in der 48. Minute: Pöckings Mathias Gayk sah nach einer Notbremse rot, den fälligen Elfmeter verwandelte Ongerth zum 3:1 für die Fußball-Freunde, bei denen Damir Poplasen (zwei Treffer) und erneut Jekabsons die weiteren Tore erzielten. Timo Weid hatte zwischenzeitlich auf 2:5 verkürzt.

Spannend machte es auch die AH-Kicker des SV Bad Heilbrunn im Spitzenspiel gegen Kreisklassen-Tabellenführer SV Söchering. In der 24. Minute waren die Hausherren durch ein Tor von Alexandru Spravil mit 1:0 in Führung gegangen. Diese hatte Bestand bis zur 86. Minute. Dann sah es nach dem 1:1-Ausgleich durch Klaus Führmann so aus, als sollte der Spitzenreiter wenigstens einen Punkt aus dem Naturheilmittel-Stadion entführen. Doch der eingewechselte Johann Bachhuber traf zwei Minuten vor Schluss zum umjubelten 2:1-Sieg. (rst)