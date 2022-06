„Mir fehlen die Worte“: SV Eurasburg-Beuerberg deklassiert SF Egling-Straßlach

Überragend, Junge! Julian Jäger, Eurasburger Torschütze zum 2:0, gratuliert Christian Martner zu seinem Treffer zum 3:0, während die Eglinger Tim Sedlaczek, Jakob Kremer und Max Beierbeck (rote Trikots, v. li.) bereits die Köpfe hängen lassen. Am Ende gewann Eurasburg das Entscheidungsspiel deutlich mit 6:0. Foto: rst © rst

In der Lucky-Loser-Runde zur Kreisklassen-Relegation trafen der SV Eurasburg-Beuerberg und die SF Egling-Straßlach am Donnerstagabend aufeinander.

Holzkirchen – Am Ende waren beide Trainer sprachlos. „Heute fehlen mir die Worte, ich habe dafür keine Erklärung“, sagte Coach Florian Buchner nach einer desaströs anmutenden Leistung seiner Eglinger Fußballer, die am gestrigen Donnerstagabend in ein Debakel mündete, das man sich in einem Abstiegsrelegationsspiel eigentlich nicht vorstellen kann. „Mir fehlen die Worte“, sagte Eurasburgs Trainer Felix Jung. „Das war überragend.“ Mit 6:0 hatte seine junge Truppe den Gegner regelrecht in die A-Klasse geschossen.

Das Schlimmste aus Sicht des Egling-Straßlacher Anhangs: Eine Halbzeit lang hat die Elf um Kapitän Callum Hatsell den Gegner einfach machen lassen. „Wir haben nur zugeschaut“, brachte es der langjährige Fußball-Abteilungsleiter Franz Beierbeck beim Halbzeit-Bier auf den Punkt.

Spiel bereits in der ersten Hälfte entschieden

Das Desaster begann in der dritten Minute: Den ersten Eckball für die Eurasburger wuchtete Christian Martner zur frühen Führung in die Maschen. Eine Viertelstunde später lag der Ball schon wieder im Netz: Simon Huber bediente Michael Kerschbaumer auf der rechten Außenbahn, Flanke, Kopfball Julian Jäger – 2:0. Und weiter rollte eine Angriffswelle nach der anderen über die schnellen SVEB-Außenspieler aufs gegnerische Tor. Die gelegentlichen Konter der Sportfreunde brachten selten Gefahr für das Eurasburger Tor. Als die Elf um Max Beierbeck, der mit dieser Partie seine aktive Laufbahn beendete, für ein Paar Minuten den Anschein erweckte, endlich im Spiel angekommen zu sein, legte Martner das 3:0 nach.

„Wir haben die Räume, die sie uns geboten haben, optimal genutzt“, konstatierte SVEB-Coach Jung, als er seine Sprache wiedergefunden hatte. Davon profitierte in der 40. Minute Julian Jäger, der allein aufs gegnerische Tor zustrebte, sich einen zunächst verdaddelten Ball zurückerkämpfte und zum 4:0 einschob. Und weil in so einem Rausch dann irgendwann alles klappt, versuchte Bela Burger es kurz vor dem Seitenwechsel einfach mal mit einem Pfund aus 20 Metern – SF-Keeper Philipp Schneider konnte nur noch hinterher schauen.

Runter in die A-Klasse folgt nach Kreisliga-Abstieg

Die Sportfreunde waren nach der Pause sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht. Mehr war nach dem 0:6, das ebenfalls Burger erzielte, weil er ziemlich frei aus 14 Metern zum Schuss kam, war die Partie gelaufen. „Das Ergebnis ist eindeutig“, stellte Eglinger Interimstrainer Buchner enttäuscht fest. „Wir haben die Zweikampfstärke und Bissigkeit, die uns zuletzt ausgezeichnet hat, heute von der ersten Minute an nicht gehabt.“ Damit muss seine Mannschaft nach dem Abstieg aus der Kreisliga auch direkt in die A-Klasse runter, während Eurasburg-Beuerberg auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse an den Start geht.

SV Eurasburg-Beuerberg - SF Egling-Straßl. 6:0 (5:0)

Tore: 1:0 (3.) Martner, 2:0 (16.) Jäger, 3:0 (35.) Martner, 4:0 (40.) Kerschbaumer, 5:0, 6:0 (42., 56.) Burger. – Schiedsrichter: Mert Akkoyun. – Zuschauer: 315.

SV Eurasburg-Beuerberg: Klostermair - N. Nocker, Huber, Geiger, Jäger, Bauer, Ludwig, G. Holzer, Kerschbaumer, Martner, Burger. Eingew.: Praxmarer, Kreuzig, Wenus.

SF Egling-Straßlach: P. Schneider - Hielscher, Sedlaczek, Hatsell, Kremer, V. Schneider, Schuster, T. Beierbeck, M. Beierbeck, Oberhauser, Heinrich. Eingew.: Salzberger, Gämmerler, M. Dissinger, Schwarz.