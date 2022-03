Futsal: ASC Geretsried beendet erste Bayernliga-Saison

Taso Lasidis © ASC Geretsried

Mit einem Miniturnier beendet der ASC Geretsried an diesem Wochenende die Futsal-Saison.

Geretsried – Mit einem Miniturnier beendet der ASC Geretsried an diesem Wochenende die Futsal-Saison. „Wir sind mega-zufrieden, wie es gelaufen ist“, zieht Spielertrainer Taso Lasidis ein positives Fazit der ersten Spielzeit des ASC in der Bayernliga. Wenngleich die Aufstiegsrunde durch eine 4:11-Niederlage im letzten Gruppenspiel gegen den Futsal Club Italia München verpasst wurde.

Coronabedingt hatte der Spielbetrieb zwischenzeitig eine Weile ruhen müssen, was wiederum dazu geführt habe, dass bei Fortsetzung der Futsal-Runde für seine Spieler bereits die Wintervorbereitung draußen begonnen habe. „Wir hatten vorher ein Testspiel und waren dann am Abend in der Halle völlig platt“, nimmt der Coach die Niederlage gelassen. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Bayernliga mithalten können, und dass gegen Mannschaften, die oft ganz auf Futsal konzentriert sind.“

Auch beim Saisonabschluss werde er improvisieren müssen, da viele Kicker mit ihren Klubs im Trainingslager weilen. „Wir versuchen trotzdem, nochmal einen aufzuzocken“, verspricht Lasidis. Gespielt wird am heutigen Samstag in der Sporthalle an der Adalbert-Stifter-Straße. Um 18:30 heißt der Gegner Atletico Futsal Erlangen. Um 20 Uhr geht es noch einmal gegen den Futsal Club Italia. Zuschauer sind in der Halle erlaubt, für sie gilt die 2G-Regel. (rst)