Am Torwart gescheitert: ASC-Futsaler verlieren gegen Heimatkicker

Von: Rudi Stallein

Panagiotis Zormpas Sprecher und Stürmer des ASC-Futsal-Teams © ASC Geretsried

Das erste „richtige Spiel in der Saison“ endete für das Futsal-Team des ASC Geretsried mit einer Heimniederlage: 5:8 hieß es am Ende der Partie gegen Bayernliga-Tabellenführer Heimatkicker Futsal-Klub.

Geretsried – „Man hat gemerkt, dass der Gegner eingespielter war als wir“, erklärte Panagiotis Zormpas. Sein Team konnte beim Saisonauftakt Anfang November noch nicht in voller Besetzung antreten und hatte seither keine Spielpraxis, während die Mannschaft vom ehemaligen TuS-Trainer Thomas Dötsch bereits fünf Partien absolviert hat.

Dennoch wäre für die Gastgeber, die sich mit dem Gegner vor 80 Zuschauern einen offenen Schlagabtausch lieferten, mehr drin gewesen. „Wir hatten deutlich mehr Chancen, aber deren Torwart hat fast alles gehalten“, zeigte sich Zormpas angetan von Heimatkicker-Schlussmann Florian Lerch. Bis zum 3:3-Ausgleich für den ASC durch das zweite Tor von Fabio Pech in der 28. Minute war die Partie ergebnistechnisch offen. Doch als Leon Maurice Dötsch gleich darauf die Heimatkicker wieder in Führung brachte, kippte die Partie zugunsten der Gäste. „Wir haben von der Nummer 2 bis Nummer 14 unsere Chancen nicht wirklich genutzt“, haderte Zormpas.

Er selbst raufte sich am meisten die Haare, als er direkt nacheinander einen Abwehrspieler und den Torhüter tunnelte, der Keeper den Ball jedoch noch mit der Ferse wegkicken konnte. „Der hat ihnen das Spiel gerettet.“ So reichte es für den ASC nur noch zur Resultatsverbesserung durch Tore von Marc Thiess und Andreas Zimolong, der den 5:8-Endstand markierte. Sein nächstes Bayernliga-Match absolviert der ASC am Sonntag, 8. Januar 2023, beim FC Deisenhofen. Beginn: 19 Uhr, Sporthalle der Grundschule. (rst)