„Genau der richtige Test für uns“: BCF Wolfratshausen beendet Vorbereitung mit Remis

Von: Oliver Rabuser

Die 1:0-Führung für den BCF beim Testspiel in Eching erzielte Fatih Kocyigit. Am Ende hieß es 1:1. © or

Mit einem 1:1-Unentschieden beim TSV Eching haben die Fußballer des BCF Wolfratshausen die Vorbereitung auf die neue Saison abgeschlossen. Kommenden Mittwoch steht noch das Pokalspiel bei Rot-Weiß Bad Tölz an (19 Uhr), drei Tage später wird es zuhause gegen den TSV Murnau in der Bezirksliga ernst.

Eching/Wolfratshausen – Im Vorfeld war Tarkan Demir gar nicht so übermäßig begeistert über das vor Wochen terminierte Testspiel in Eching. Der Berufsverkehr durch München, die einstündige Anfahrt – das muss alles nicht zwingend sein zwei Tage nach dem mit 3:1 gewonnenen Pokal-Match bei den FF Geretsried. Hinterher änderte der BCF-Coach seine Meinung: „Das war genau der richtige Test für uns.“

Beide Teams sind „auf der Zielgeradem“ in Richtung Punktrunde zu verorten; dies sei klar zu erkennen gewesen. Der ambitionierte Wiederaufsteiger habe ebenso auf spielerische Akzente gesetzt wie die Farcheter, gleichwohl freiwillig „keinen Zentimeter Raum“ hergeschenkt. Demir freute sich über die Rückkehr von Musti Kantar nach dessen Rückenprobleme, und dass auch Jona Lahr erstmals ins Geschehen eingriff. „Langsam füllt sich der Kader“, unterstreicht der Coach, wohlwissend um diverse Urlaubsabsenzen im August.

Fatih Kocyigit brachte die Gäste nach Flugball von Tagir Dalgin und starker Ballmitnahme mit 1:0 in Front. Der Ausgleich resultierte aus einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Demir wertete das Remis zur Pause als rechtmäßig, sah danach aber seine Elf im Vorteil. „In Sachen Kraft und Kondition waren wir einen Tick vorne, aber die Chancenverwertung war unser Manko“, urteilte der Coach. Unter anderem vergab Süleyman Karabulut, einer der jungen Perspektivspieler, einen Alleingang. Klar zu sehen waren auch die Unterschiede in physischen Belangen. „Die Spieler, die immer im Training da waren, haben einen Vorsprung. Das ist aber ganz normal“, so Demir.