Generalprobe für den TuS: Anschwitzen für das erste Punktspiel

Letzter Test für Geretsried gegen Olching

Neun Tage vor dem Auftakt für die Landesliga-Saison 2023/24 steht für den TuS Geretsried die Generalprobe an: Gegen den SC Olching am heutigen Freitag (19 Uhr, Isarau-Stadion) „werden wir sehen, wo wir leistungsmäßig stehen“, sagt Daniel Dittmann. Auch wenn noch ein paar Trainingseinheiten vor seiner Mannschaft liegen, bevor es mit dem Match bei Aufsteiger TSV Kastl ernst wird, werde er gegen den Südwest-Landesligisten aus Olching „nicht mehr viel ausprobieren“, betont der TuS-Coach.

Zwar sei „die Entwicklung nie vorbei, es wird immer weitergehen“, so Dittmann. Für den Moment gelte es jedoch, das Team für den Saisonbeginn optimal einzuspielen. „Es müssen sich alle im Klaren darüber sein, dass es aufgrund von Abwesenheiten in den nächsten Wochen viele Änderungen geben wird“, spricht der Trainer die um diese Jahreszeit urlaubsbedingte personelle Fluktuation an, die durch den einen oder anderen berufsbedingten Ausfall verstärkt wird. Deshalb sei es falsch, jetzt von einer „Startelf“ zu sprechen, denn „es wird nicht immer dieselbe Elf spielen können“, erklärt der Übungsleiter. „Aber die Mannschaft, die gegen Olching zu Beginn auf dem Platz steht, wird auch gegen Kastl beginnen.“

So ist zumindest der Plan. Grundsätzlich mag sich Dittmann mit dem Thema Urlaubszeit, das in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen gesorgt hatte, nicht länger beschäftigen. „Das wird immer ein Thema bleiben, aber wir können es jetzt kompensieren aufgrund der Kaderbreite“, betont der TuS-Trainer. Durch die zahlreichen Nachrücker aus der eigenen U19 und die Neuzugänge Belmin Idrizovic und Kenan Numanovic sieht er heuer der Reisewelle im August gelassener entgegen.

Was den Stand der Vorbereitung angehe, sei er derzeit „schon ganz zufrieden. Es sind noch neun Tage hin, wir sind noch nicht fertig, aber auf einem guten Weg“, sagt der 23-Jährige und gibt einen Ausblick auf Inhalte der kommenden Trainingseinheiten. „Im Spiel gegen den Ball, nach Ballverlust, gibt es noch einiges zu verbessern – also in den Phasen, wo wir den Ball nicht haben“, erklärt der Coach. „Im Spiel mit Ball ist schon viel Fortschritt erkennbar.“ Vom Match gegen Olching erhoffe er sich, dass es von seiner Mannschaft nicht nur als ein weiteres Testspiel begriffen werde. „Ich erwarte schon eine gewisse Ernsthaftigkeit in der Herangehensweise“, sagt Dittmann. „Wir werden uns richtig anschwitzen, bevor es nächste Woche dann endlich losgeht.“