Generalprobe vor dem Ligastart - Münsing fährt Kantersieg gegen Aufsteiger Eurasburg ein

Von: Rudi Stallein

Das Team des SV Münsing in der Saison 2022/23 in der Kreisliga 2: (hinten, v. li.) Torwarttrainer Peter Rudrich, Lukas Manhart, Julian Hauptmann, Michael Geiger , Florian Graf, Christian Auer. Mitte von links: Co-Trainer Hans Zachenbacher sen., Stefan Mannweiler, Josef Holzer, Hans Zachenbacher jun., Lorenz Niggl, Luis Hirn, Sebastian Uhle, Michael Lang, Trainer Ralf Zahn. Vorne von links: Florian Buchloh, Xaver Mair, Tobias Werner, Michael Hirn, Eric Maier, Max Pflieger. Es fehlen: Sebastian Schönacher, Ferdinand Seitz, Paul Müller-Menrad und Julian Bartl. © rst

Münsing zeigt sich gewappnet für die neue Saison. Eine Woche vor dem Auftakt gegen Habach konnte der SV gegen Eurasburg einen souveränen Sieg einfahren.

Münsing/Eurasburg – Zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte sich der letzte Test des SV Münsing vor dem Punktspielstart gegen den ASV Habach am nächsten Wochenende: Mit 5:0 (3:0) fertigte der Kreisliga-Aufsteiger den SV Eurasburg-Beuerberg ab. „Das Ergebnis ist frustrierend“, fasste SVEB-Coach Felix Jung eine Partie zusammen, in der sein Team aus seiner Sicht lediglich in der ersten Halbzeit „30 Minuten ein sehr gutes Spiel gezeigt“ hatte. „Aber Münsing war sehr effizient, hat unsere Fehler sehr gut ausgenutzt“, so der Gästetrainer.

Die Gastgeber legten einen Blitzstart hin und gingen schon in der ersten Minute in Führung: Nach einer scharfen Hereingabe traf Lorenz Niggl die Latte, den Abpraller beförderte Hans Zachenbacher mit dem Kopf zum 1:0 ins Netz. „Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft und haben sehr effektiv nach vorn gespielt“, beschrieb Münsings Trainer Ralf Zahn den weiteren Verlauf, in dem er vor allem im ersten Durchgang „auch schlampige Momente“ seiner Elf beobachtete. So dauerte es bis zur 36. Minute, ehe Sebastian Schönacher eine schöne Kombination mit Zachenbacher zum 2:0 abschloss. Kurz vor der Pause erhöhte Zachenbacher mit seinem zweiten Tor auf 3:0. „Eurasburg hat streckenweise einen schönen Fußball gespielt“, beobachtete Zahn, „aber je näher sie unserem Tor kamen, umso ungefährlicher waren sie.“

Gästetrainer Felix Jung pflichtete ihm bei: „Vor dem Tor haben wir oft die falsche Entscheidung getroffen.“ Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber die Partie „kontrolliert zu Ende“, so Zahn, wenngleich es bis zur Schlussphase dauerte, ehe der eingewechselte Lukas Manhart mit einem Doppelpack in der 86. und 89. Minute den Endstand herstellte. „Das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, stellte der Münsinger Trainer zufrieden fest. (rst)