Geretsried: Bleibt Landshut der Angstgegner?

TuS zu Gast bei SpVgg Landshut

Unbekümmertheit ist ein Privileg der Jugend. Deshalb ist es nur verständlich, wenn Daniel Dittmann (23) die Erfahrungen wenig kümmern, die manche seiner teilweise deutlich älteren Geretsrieder Fußballer in der Vergangenheit mit der SpVgg Landshut gemacht haben. Sieben Mal trafen die beiden Klubs in der Landesliga Südost seit Sommer 2015 aufeinander, gewinnen konnte der TuS dabei nie. Vier Partien gingen verloren, drei endeten unentschieden.

Geretsried - Die Niederbayern scheinen seiner Mannschaft nicht zu liegen. „Ich kann nur die Leistung aus dem Hinspiel beurteilen. Das hätten wir gewinnen müssen, deshalb würde ich nicht von Angstgegner reden“, widerspricht der TuS-Coach und zählt „zwei Hochkaräter von Ivkovic und zwei, drei Chancen in der Schlussphase“ auf. Bei besserer Ausnutzung derselben hätte wohl das letzte Duell gegen Landshut Ende September vorigen Jahres nicht mit einer 2:3-Niederlage enden müssen.

Deshalb rechne er sich auch für die heutige Auswärtspartie (15 Uhr, Stadion am Hammerbach) durchaus Chancen aus, die Bilanz positiver zu gestalten. Zumal der Blick auf die Tabelle offenbart, wie nah beide Teams beieinander liegen: Lediglich vier Punkten trennen die Geretsrieder (10.) von den Gastgebern auf dem sechsten Platz. Für die Gäste spricht zudem deren Rückrundenbilanz und das Auftreten in den letzten Spielen, wenngleich Daniel Dittmann nach dem 0:0 am Dienstagabend gegen den TuS Holzkirchen zunächst ziemlich unzufrieden wirkte. „Ich war kurzzeitig verärgert, weil ich der Meinung war, dass wir das Spiel hätten gewinnen können“, räumt der Trainer ein. „Aber die Mannschaft hat mir geholfen, dass Spiel später richtig einzuordnen.“ Seine Spieler hätten es früher als er, ganz realistisch eingeschätzt. Letztlich habe die Analyse ergeben: „Es war ein gutes Spiel von uns. Wir haben zu Null gespielt und viel rausgeholt gegen einen Gegner, der sehr tief gestanden ist“, zeigt sich Dittmann versöhnlich.

In Landshut erwarte er in jeder Hinsicht ein anderes Spiel. Auf dem größeren Rasenplatz erhoffe er sich mehr Räume und einen Gegner, bei dem er davon ausgehe, „eine große Spielfreude an den Tag legt. Das machen sie total gut“, so Dittmann nach eingehender Gegner-Analyse angetan von der Spielweise der Elf von Coach Christian Endler. „Das ist ein Gegner, der Lust hat, anzugreifen. Da hat jeder Spieler Lust, den Ball zu haben.“

Dass es an Spannung und Emotionen nicht fehlen wird, dafür garantiere zudem die Tabellenkonstellation. „Es ist für beide Teams spannend“, sagt Dittmann, der eine heißes Saisonfinale prophezeit. „Die letzten sechs Spiele, die noch anstehen, sind für alle extrem eng. Da liegt für die meisten der Hauptfokus darauf, in der Landesliga zu bleiben.“

TuS Geretsried: Radic, Günther - Wiedenhofer, N. Karpouzidis, Kellner, Renger, Podunavac, T. Karpouzidis, Hofherr, Dukic, Fister, Ivkovic, Lajqi, Bahnmüller, Walker, Pech.