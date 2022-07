Geretsried chancenlos mit letztem Aufgebot

Nach dem 1:1-Ausgleichstreffer von Kapitän Sebastian Schrills (li.) sah es für die Geretsrieder am Freitagabend in Karlsfeld noch ganz gut aus. Doch am Ende kassierte der TuS eine 1:4-Niederlage.

TuS verliert 1:4 bei Eintracht Karlsfeld

Von Rudi Stallein schließen

Erheblich ersatzgeschwächt musste der TuS Geretsried im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Martin Grelics antreten. In Karlsfeld kassierte man am Freitagabend eine 1:4-Niederlage.

Karlsfeld/Geretsried – Mit leeren Händen sind die Fußballer des TuS Geretsried am gestrigen Freitagabend vom Landesliga-Match beim TSV Eintracht Karlsfeld zurück: Die Hausherren siegten mit 4:1 (2:1). In der ersten Partie nach Martin Grelics‘ Abschied erwischten die Gäste einen denkbar ungünstigen Start: Einen scharf getretenen Freistoß bugsierte Lukas Paunert schon in der sechsten Minute zur 1:0-Führung für Karlsfeld ins Netz. „Das war bitter, weil wir mit guter Energie und einem guten Gefühl ins Spiel gegangen waren“, meinte Interimstrainer Hans Schneider, der mit dem letzten Aufgebot (auf der Bank saßen neben Torhüter Sebastian Untch nur Spieler aus der U19 und der TuS-Reserve) angetreten war.

In der Folgezeit hatten die Gastgeber über weite Strecken mehr vom Spiel, ohne jedoch aus ihrer Überlegenheit Kapital schlagen zu können. „Wir sind gut gestanden gegen eine sehr spielstarke Karlsfelder Mannschaft“, so Schneider. Die gelegentlichen Nadelstiche der Gäste führten in der 41. Minute zum Erfolg: Kapitän Sebastian Schrills erzielte per Kopf den 1:1-Ausgleich. Nur drei Minuten später lief der TuS jedoch wieder hinterher: Kubilay Celik trat einen Freistoß von der Strafraumgrenze direkt zur erneuten Führung für Karlsfeld ins Netz. „Das ist bitter, zwei Standards, zwei Tore“, konstatierte Schneider, der sich von seiner Mannschaft einen mutigeren Auftritt gewünscht hätte.

Nach der Pause hielt der TuS bei Dauerregen zunächst weiter dagegen, kassierte nach einer guten Stunde jedoch das 1:3. „Da haben wir schlecht verteidigt“, musste der TuS-Coach eingestehen. Chancen nochmal heranzukommen, boten sich Anton Berger, der mit einem Flugkopfball aufs kurze Eck kein Glück hatte und Fabian Pech, der mit einem 25-Meter-Geschoss am Torhüter scheiterte. Für die endgültige Entscheidung sorgte Celik mit seinem zweiten Tor an diesem verregneten Abend.

„Wir haben gegen einen sehr guten Gegner verloren“, so das Fazit von Hans Schneider, der jedoch auch positive Eindrücke aus Karlsfeld mitgenommen hat: „Simeon Zoumis hat mit seinen 19 Jahren auf der Zehn überragend gespielt.“ Und ansonsten gelte: Mund abputzen – und es am nächsten Samstag gegen Unterföhring besser machen.

TSV Eintracht Karlsfeld - TuS Geretsried 4:1 (2:1) - Tore: 1:0 (6.) Paunert, 1:1 (41.) Schrills, 2:1 (44.) Celik, 3:1 (60.) Ritter, 4:1 (83.) Celik. – Zuschauer: 75.

TuS: Voß – Buchmair, Buchner (85., Bauer), L. Kellner, Schrills, Jon. Bahnmüller (85., Maison), Berger, (71., Gall), Zoumis, Pech, Fister, Ivkovic.