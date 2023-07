Geretsried für Start gewappnet: „Es beginnt jetzt eine neue Phase“

Von: Rudi Stallein

Teilen

Flügelflitzer mit guter Kurvenlage: Fabijan Podunavac (li.), der am Montag das teaminterne Go-Kart-Rennen der TuS-Fußballer gewann, soll zum Landesliga-Auftakt die Defensive des TSV Kastl schwindelig spielen. © hans lippert

Die Fußballer des TuS Geretsried haben die vergangenen Wochen gut genutzt, um sich für den Landesliga-Auftakt in eine positive Stimmung zu bringen. Sportlich gelang das bestens durch die Siege in den letzten drei Vorbereitungsspielen gegen den TSV Murnau (3:0), den 1. FC Penzberg (3:1) und den SC Olching (2:1). Ebenfalls zur guten Laune in der Mannschaft beigetragen hat ein Ausflug in den Kartpalast in Bergkirchen bei München am vergangenen Montag. Aus den Go-Kart-Rennen ging Flügelflitzer Fabijan Podunavac als Sieger hervor. „Aber das gesamte Trainerteam ist in die Top-Ten gefahren“, freute sich Chefcoach Daniel Dittmann. Ähnliche Team-Events sollen künftig einmal im Monat das Montagstraining ersetzen

Auch das soll letztlich dazu beitragen, dass das gute Gefühl, das sich in den vergangenen Wochen und Monaten rund ums Isarau-Stadion breit gemacht hat, nachhaltig wirkt. Für den Fall, dass es sportlich mal den einen oder anderen Rückschlag zu verdauen gilt. Denn wenn auch die Art und Weise, wie die Mannschaft zuletzt aufgetreten ist, nicht nur beim Trainer viel Vertrauen geschaffen hat, muss sie dies im Wettkampf untermauern. „Vorbereitung und Punktspiele sind zwei unterschiedliche Sachen“, betont Dittmann. „Es beginnt jetzt eine neue Phase.“

Diese führt sein Team am heutigen Samstag zum TSV Kastl (14 Uhr) in den Landkreis Altötting. Und vor dem Aufsteiger, der in der Vorsaison die Bezirksliga Ost souverän hinter sich ließ und von 30 Begegnungen nur drei verlor, hat der TuS-Coach Respekt. Er erwarte von Kastl „viel Mentalität“, sagt Dittmann. „Das ist ein Dorf, in dem man eng zusammenrückt und mit dem Anpfiff eine totale Abneigung gegen alles herrscht, was nicht Kastl ist“, ergänzt er schmunzelnd. Gerade ins erste Spiel im heimischen Mauerberger Sportpark werde die Elf von Trainer Slaven Jokic vermutlich „mit Wucht und Euphorie“ gehen. „Aber darauf sind wir eingestellt“, gibt sich Dittmann gelassen. „Ich denke, dass sie ihren Stil beibehalten und mutig nach vorne spielen werden. Aber das ist jetzt auch für sie eine andere Rolle.“

Selbstredend will der TuS am Samstagabend nicht mit leeren Händen dastehen. Dabei kann sich gleich zum Saisonauftakt erweisen, wie der erweiterte Kader mit dem im August zu erwartenden personellen Wechselspiel zurechtkommt und verletzungsbedingte Ausfälle auffangen kann. Abwehrmann Adrian Hofherr (Außenbandanriss) wird laut seinem Trainer noch drei bis vier Wochen fehlen. Noch länger, nämlich zirka sechs bis sieben Wochen, muss er auf Mario Walker (Außenbandriss) verzichten. Ebenfalls nicht mit von der Partie ist Taso Karpouzidis. Dieser muss nach seiner roten Karte aus dem letzten Punktspiel der vorigen Saison in Traunstein, außer bei der Partie in Kastl auch noch beim Süd-Derby am kommenden Dienstag gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen zuschauen.

TuS Geretsried: Radic, Untch - Kirschner, Maison, Lajqi, Walter, Wiedenhofer, Kellner, Prepeluh, Knott, Bahnmüller, Redjepi, Idrizovic, Ivkovic, Podunavac, Fister.

Bus für die TuS-Fans: Zum Auswärtsspiel beim TSV Kastl setzt der TuS einen Bus ein, in dem Fans mitfahren können. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Vereinsheim, Abfahrt um 10 Uhr.