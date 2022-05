Geretsried: 3:0 Heimsieg gegen Waldram - ASC wahrt seine Aufstiegschancen

Einen Treffer steuerte Daniel Podunavac (2. v. li.) zum 3:0-Sieg des ASC Geretsried im Duell gegen die Waldramer Reserve bei. © ewald scheitterer

Der ASC Geretsried hält die Aufstiegshoffnungen nach dem Sieg gegen die Waldram-Reserve am Leben. Die Führung erzielte Paringer dabei schon in der elften Minute.

Geretsried – Ihre Chance auf den Aufstieg gewahrt haben die Kicker des ASC Geretsried, die in der A-Klasse 4 die Reserve der DJK Waldram klar mit 3:0 (1:0) besiegten. „Damit haben wir uns heute zumindest den Relegationsplatz gesichert. Ich bin sehr zufrieden“, freute sich Coach Cem Acikbas. Zumindest im zweiten Abschnitt hatten die Geretsrieder die Begegnung klar im Griff;die DJK II kam kaum einmal gefährlich vor den ASC-Kasten. „Unser Problem heute war der von Beginn an dünne Kader und die weiteren Ausfälle während der Partie“, erklärte deren Coach Lukas Haustein.

Schon nach wenigen Minuten musste Michael Brandes mit einer Zerrung verletzt vom Platz. Für ihn kam Valentin Toppe. Doch nachdem dieser mit ASC-Kapitän Alexander Kutzmutz mit den Köpfen zusammengerasselt war (62.), musste auch er mit Verdacht auf Gehirnerschütterung vom Feld. Hausein blieb nichts anderes übrig, als sich selbst einzuwechseln: „Ohne die beiden Innenverteidiger stand dann insgesamt einfach zu wenig Qualität auf dem Platz, sonst hätten wir die Partie wahrscheinlich noch länger offen halten können.“

Bereits in der Anfangsphase hatte freilich ASC-Angreifer Michael Paringer eine Unaufmerksamkeit in der DJK-Defensive zum 1:0 genutzt (11.). In der Folge ging es munter hin und her, wobei sich die Aktionen hauptsächlich auf das Mittelfeld beschränkten. Gute Torgelegenheiten hatten auf beiden Seiten Seltenheitswert. Mit zunehmender Spieldauer konnte sich der ASC auf seine bekannt gute Defensive unter der Führung von Phil Malzacher verlassen. Er war es dann auch (57.), der einen Konter zum 2:0 nutzte. „Wir hatten dann mehr und mehr Ballbesitz und haben hinten immer weniger zugelassen“, zeigte sich auch Acikbas angetan. Einen weiteren Konter nutzte schließlich Dominik Podunavac zum 3:0-Endstand (85.). Während Waldram II damit im gesicherten Tabellenmittelfeld verbleibt, bleibt der ASC im Aufstiegsrennen. Fünf Punkte beträgt der Abstand zu Klassenprimus Deisenhofen III. „Es ist eher unwahrscheinlich, dass Deisenhofen noch Punkte liegenlässt“, sagt Acikbas. Deshalb setzt er seine Hoffnung auf das direkte Duell am letzten Spieltag. (Ewald Scheitterer)

ASC Geretsried - DJK Waldram II 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 (11.) Paringer, 2:0 (57.) Malzacher, 3:0 (85.) Podunavac. - Zuschauer: 73.

ASC: Rehmann - Karamanos, Malzacher, Paringer, Feiler - Willwohl, Kutzmutz, Iosifoglou, Podunavac - Weidlich, Derek - Krone Wedderwille, Kingston, Lasidis, Sacher.

DJK II: Becker - Weißhaupt, Müller, Brandes, Schaffer - Ryan, Thalbauer, Stoll, Krywalski - Knobloch, Mannweiler - Toppe, Bauer, Djokic, Haustein, Hölting.