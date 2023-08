Geretsried ist zuversichtlich: „Wir schauen nach vorne“

Von: Rudi Stallein

Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld: Der zuletzt beruflich verhinderte Robin Renger (am Ball) steht dem TuS Geretsried im heutigen Match beim FC Schwaig wieder zur Verfügung. © hans lippert

Alles auf Anfang lautet die Devise beim TuS Geretsried vor dem fünften Saisonspiel, das der Landesligist am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr bei FC SF Schwaig bestreitet. „Wir schauen nach vorne“, betont Daniel Dittmann. Nach einem regen Austausch zwischen Spielern und sportlicher Leitung vor dem Training am Montagabend, sei auf dem Platz schnell „nur Schwaig das Thema gewesen, nicht die Vergangenheit“.

Die hatte dem TuS mit der 0:4-Niederlage am Samstag gegen den VfB Forstinning einen absoluten Tiefpunkt beschert. Damit soll es nun aber auch sein Bewenden haben. „Ich hoffe, dass die Thematik jedem bewusst ist, dass jeder weiß, worum es geht“, macht der TuS-Coach deutlich. Deshalb erwarte er während der 90 Minuten in der NGL-Arena im Landkreis Erding von seiner Elf „Laufbereitschaft, Aggressivität und absoluten Willen“ auf dem Platz. „Aber das werden wir auch umsetzen“, sagt der 23-Jährige, klingt dabei jedoch nur verhalten optimistisch. Bei nur einem Zähler aus bislang vier Partien nicht verwunderlich. „Ich würde es realistisch optimistisch nennen“, erklärt Dittmann. „Wir kennen den status quo, aber wir wissen auch, dass diese Phase irgendwann vorbei ist. Es geht bergauf.“

Hoffnung macht dabei die Tatsache, dass vier Leistungsträger in den Kader zurückkehren. Torhüter Cedomir Radic hätte seinem lädierten Oberschenkel zwar gerne noch ein paar Tage länger Erholungszeit geschenkt, entschied sich aber für eine sofortige Rückkehr zwischen die Pfosten. Robin Renger präsentierte sich nach einer längeren beruflich bedingten Abwesenheit seit einer Woche „sehr erholt und positiv gestimmt“ (Dittmann) im Training und fährt ebenso mit nach Schwaig wie Christian Wiedenhofer (zurück aus dem Urlaub) und Sebastian Schrills. Dass der Kapitän nach einem halben Jahr Verletzungspause ausgerechnet gegen Schwaig wieder in den Kader zurückkehrt, dürften Optimisten als gutes Omen werten: Vorige Saison erzielte der Torjäger beim 2:2 daheim im Heimspiel beide Treffer. „Die Vier werden uns auf jeden Fall guttun“, so Dittmann. Und sei es nur als psychologische Unterstützung.

In Schwaig erwartet der TuS-Trainer wie schon in der vorigen Saison, als man trotz zwei Ivkovic-Tore mit einer 2:3-Niederlage nach Hause fuhr, einen Gegner auf Augenhöhe. „Sie spielen zu Hause mit viel Energie, sind abgezockt, wir werden aufpassen müssen“, sagt Dittmann. „Aber wir werden es ihnen so schwer wie möglich machen.“

TuS Geretsried: Radic, Untch - Maison, Redjepi, Keller, Numanovic, Fister, Bahnmüller, Pech, Podunavac, Ivkovic, Idrizovic, Prepeluh, Walter, Renger, Schrills, Wiedenhofer, Rados