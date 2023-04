Geretsried lässt zwei Punkte liegen

Zu wenig effektiv traten die Geretsrieder um (weiße Trikots, v.li.) Mario Walker und Robin Renger in Landshut auf und kassierten in der Schlussminute den 1:1-Ausgleich.

1:1-Remis in Landshut

Von Rudi Stallein schließen

Es bleibt dabei: Gegen die SpVgg Landshut kann der TuS Geretsried nicht gewinnen. Auch wenn die Elf um Kapitän Taso Karpouzidis dieses Mal ganz knapp davor war, aus dem ebmpapst-Stadion drei Punkte mitzunehmen. „Wir sind bestraft worden für unsere Uneffektivität“, stellte TuS-Trainer Daniel Dittmann nach dem 1:1 (0:1)-Endstand nüchtern fest, dass man die Punkte unnötigerweise hergeschenkt hatte.

Geretsried – Vor allem in der ersten Halbzeit hatte der Geretsrieder Coach von seiner Mannschaft ein „sehr, sehr gutes Spiel“ gesehen. „Da haben wir Landshut viele Probleme bereitet“, zeigte sich Dittmann zufrieden. Doch wie schon im Hinspiel blieb zu bemängeln, dass die Angriffe nicht mit letzter Konsequenz abgeschlossen worden waren. „Wir haben einige Situationen gehabt, wo wir Drei-gegen-Zwei-Situationen nicht gut ausgespielt haben“, analysierte Dittmann. Zudem habe der Unparteiische einen Elfmeterpfiff, nachdem im Gewühl ein Landshuter am Boden auf dem Ball lag und dabei aus Geretsrieder Sicht auch die Hände im Spiel hatte, unverständlicherweise wieder zurückgenommen. Der TuS-Coach musste aber in der 26. Minute tief durchatmen, als ein SpVgg-Angreifer frei zum Kopfball kam, das Ziel aber um einen halben Meter verfehlte. Auf der Gegenseite fiel die Führung aus dem Nichts. Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als ein weiter Ball aus der Geretsrieder Hälfte Richtung Landshuter Tor segelte. An der Strafraumgrenze trat Torhüter Louis Tournier über den Ball, der dem nun frei stehenden Srdan Ivkovic vor die Füße fiel. Dieser hatte keine Mühe ins leere Tor einzuschieben.

Nach Wiederbeginn waren die Gäste deutlich mehr mit Abwehrarbeit beschäftigt. Vor allem ab der 56. Minute, als Schiedsrichter Felix Zimmermann Innenverteidiger Christian Wiedenhofer (er hatte im ersten Durchgang schon Gelb gesehen) nach einem Foul für zehn Minuten von Mitspielen ausschloss. „Da haben wir viel verteidigen, viel laufen müssen“, räumte Dittmann ein, dass Landshut im zweiten Durchgang zunächst mehr Ballbesitz hatte. Erst in der letzten halben Stunde konnten sich die Gäste gelegentlich befreien. „Aber da haben wir zwei, drei Hundertprozentige Chancen leider nicht gemacht“, haderte der TuS-Coach mit dem Chancenwucher seiner Angriffsreihe.

So kam es wie so oft in solchen Situationen: Eine perfekte Flanke von der halbrechten Angriffsseite wuchtete am kurzen Pfosten der eingewechselte Bastian Aimer mit dem Kopf unerreichbar für TuS-Keeper Cedomir Radic in die Maschen. „Aufgrund des Zeitpunkts fühlt es sich natürlich im Augenblick wie eine Niederlage an“, stellte Dittmann. „Wir hätten einen Sieg holen können, deshalb bin ich total positiv für nächste Woche.“ Dann empfängt der TuS in einem womöglich vorentscheidenden Spiel den SSV Eggenfelden, der mit einem Punkt Rückstand auf Geretsried den ersten Relegationsplatz belegt.

SpVgg Landshut - TuS Geretsried 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 (45.+2) Ivkovic, 1:1 (90.+2) Aimer. – Zeitstrafe: Wiedenhofer (TuS, 56.). – Schiedsrichter: Felix Zimmermann. – Zuschauer: 100.

TuS Geretsried: Radic - Wiedenhofer (70., Fister), N. Karpouzidis, Kellner (21., Lajqi), Renger, Podunavac, T. Karpouzidis (66., Dukic), Walker, Hofherr, Pech (75., Bahnmüller), Ivkovic