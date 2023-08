Geretsried mit Mut aus der Krise - „Man hat nicht gesehen, dass wir Letzter waren“

Von: Rudi Stallein

Als Vorlagengeber glänzte Srdan Ivkovic (Nummer 33) beim 2:1-Heimsieg des TuS Geretsried gegen den FC Unterföhring. Der 30-Jährige bereitete auch das Tor von Belmin Idrizovic (re.) vor. © hans lippert

Beim 2:1 gegen den FC Unterföhring feierte die Elf von Daniel Dittmann ihren ersten Saisonsieg

Geretsried – Manchmal passt einfach alles perfekt zusammen. Wie in der 45. Minute der Partie des TuS Geretsried gegen den SC Unterföhring: Lars Maison setzt sich auf der rechten Angriffsseite durch, seine Flanke erreicht Srdan Ivkovic, dieser legt den Ball an der Strafraumgrenze mit der Brust auf Benjamin Fister ab, der das Spielgerät aus 18 Metern wuchtig zur 1:0-Führung in die Maschen hämmert. Dabei hätte der Torschütze zu diesem Zeitpunkt eigentlich auf der Bank sitzen sollen. Nur weil Jonas Kirschner beim Aufwärmen über leichte Kreislaufbeschwerden klagte, rutschte der Co-Trainer in die Startelf.

Die Führung hatte sich der TuS zu diesem Zeitpunkt, kurz vor der Pause, längst verdient. Zwar hatten die als Tabellendritter angereisten Gäste nach 60 Sekunden die erste Gelegenheit, als Emre Altunay den Ball knapp neben das Tor setzte. Doch die Gastgeber präsentierten sich äußerst angriffslustig. Fabio Pech scheiterte in der dritten Minute aus 16 Metern an FC-Torhüter Sebastian Fritz, der beim nächsten Geretsrieder Angriff einen Schuss von Belmin Idrizovic per Fußabwehr zur Ecke lenkte. Auf der Gegenseite blieb Altunay auch bei seinem zweiten aussichtsreichen Versuch (10.) erfolglos; wenig später musste TuS-Keeper Cedomir Radic sich zum ersten Mal strecken, um einen Distanzschuss von Tayfun Arkadas um den Pfosten zu lenken. Es blieb unterhaltsam, aber zunächst torlos, weil Fabijan Podunavac (26.) und Idrizovic (35.) Fritz nicht überwinden konnten – bis sich der 39-jährige Fister ein Herz fasste und einfach mal draufhielt.

„Wir wollten mutig sein – das ist das Einzige, was hilft“, erklärte TuS-Coach Daniel Dittmann nach der Partie, sichtlich erfreut, wie seine Mannschaft aufgetreten war. „Man hat heute nicht gesehen, dass wir mit einem Punkt Tabellenletzter waren.“

Die Gastgeber kamen auch mit viel Entschlossenheit in ihren Aktionen aus der Kabine zurück. Gerade fünf Minuten waren gespielt, als Ivkovic den Ball auf der linken Angriffsseite von der Grundlinie auf die Fünfmetermarkierung zurückspielte, wo Sturmpartner Idrizovic zum 2:0 einschob. Zehn Minuten später hätte Idrizovic frühzeitig alles klar machen können, wuchtete den Ball jedoch aus sechs Metern über das Tor. So wurde es in der Schlussphase noch einmal spannend. Altunay verkürzte nach Zuspiel von Maick Antonio auf 1:2. In der Nachspielzeit vereitelte Cedomir mit breiter Brust beim Schuss von Atilla Arkadas aus kurzer Distanz den Ausgleich, dann war endlich der erste Saisonsieg perfekt.

„Wir haben auch ein bisschen Glück gehabt“, räumte Daniel Dittmann angesichts der spektakulären Rettungstat seines Keepers und eines vorangegangenen Pfostentreffers der Gäste ein. „Aber dieser Sieg ist hochverdient.“

TuS Geretsried - SC Unterföhring 2:1 (1:0) - Tore: 1:0 (45.) Fister, 2:0 (50.) Idrizovic, 2:1 (85.) Altunay. Schiedsrichter: Wenzlik. Zuschauer: 80.

TuS: Radic - Wiedenhofer, Numanovic, Renger (73., Kirschner), F. Podunavac (90.+1, Dukic), Maison, Idrizovic (88. Walter), Prepeluh (77. Schrills), Pech, Fister (66., Thiess), Ivkovic.