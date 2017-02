Geretsried trifft auf Augenthalers Truppe, 19-jähriger Bulgare kommt

Seit zwei Wochen befinden sich die Fußballer des TuS Geretsried wieder im Training. „Meine Jungs haben jetzt sieben Einheiten absolviert und gut mitgezogen.

Jetzt freuen wir uns, dass wir die ersten Vorbereitungsspiele absolvieren können“, erklärt Trainer Florian Beham. Ein guter Einstieg ist das Testspiel am heutigen Samstag gegen den Landesligisten SV Donaustauf (14 Uhr, Isarau-Stadion). Der Klub aus dem Landkreis Regensburg hat einen prominenten Übungsleiter: Klaus Augenthaler, einst Libero beim FC Bayern München, 27-facher Nationalspieler, Weltmeister 1990 und langjähriger Bundesliga-Trainer. Am Sonntag gastiert der TuS um 14.30 Uhr beim Bezirksligisten FC Anadolu Bayern München. „Das wird auch ein guter Test für uns“, sagt Beham, in dessen Kader es zwei Änderungen gibt: Nach seinem Umzug nach Geretsried schloss sich der 19-jährige bulgarische Außenverteidiger Alexander Eftimov dem TuS an, während Stefan Eberl nach Antdorf wechselte.

Text: Eduard Hien

Quelle: fussball-vorort.de