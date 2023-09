Geretsried unter Druck: „Wir dürfen nicht verlieren“

Von: Rudi Stallein

Zurück aus dem Urlaub: Belmin Idrizovic (li.) soll mit seinen Toren dazu beitragen, dass der TuS Geretsried im heutigen Heimspiel gegen den TSV Ampfing die Punkte im Isarau-Stadion behält. © rudi stallein

Die Hälfte der Hinrunde ist in der Landesliga gespielt, und die Zwischenbilanz der Geretsrieder Fußballer liest sich erschreckend: Tabellenplatz 16, nur einen Zähler vom direkten Abstiegsplatz entfernt. „Sechs Punkte aus neun Spielen – das ist natürlich unter allen Erwartungen“, gibt Trainer Daniel Dittmann zu, dass nicht nur er sich den Saisonverlauf anders ausgemalt hatte.

Zum Vergleich: In der vergangenen Saison besetzte der TuS zur selben Zeit immerhin den achten Platz, hatte bereits 13 Punkte auf der Habenseite. Wer nun angesichts der Tatsache, dass damals dennoch erst am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt gesichert werden konnte, dem dürfte es vor den nächsten Wochen und Monaten schon mal leicht grausen. „Der Druck erhöht sich von Spiel zu Spiel“, bestätigt Dittmann. „Aber wir können damit umgehen, dass haben wir ja schon in der letzten Saison bewiesen. Klar ist: Wir müssen das Ruder langsam herumreißen. Das steht jetzt definitiv im Vordergrund.“ Und wie man es von einem Berufsoptimisten erwarten darf, springt Dittmann beim Blick auf die Tabelle ein positiver Aspekt ins Auge: „Wir haben noch drei Viertel der Saison zu spielen.“ Deshalb gelte es, sich „ganz zu fokussieren auf die Punkte, die noch zu holen sind.“

Die ersten drei (von möglichen 75 Punkten) sollen möglichst beim heutigen Heimspiel gegen den TSV Ampfing (14 Uhr) eingefahren werden. Das hat ja im 27. Spieltag der Vorsaison schon einmal funktioniert: Damals feierte der TuS einen 3:0-Sieg durch ein Eigentor der Gäste kurz vor der Pause sowie Treffer von Srdan Ivkovic und Fabio Pech in der Schlussphase. Daraus Rückschlüsse auf die heutige Partie zu ziehen, könne man sich jedoch schenken, meint Dittmann. Zum einen stehe bei den Gästen in Person von Christian Hutterer ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie, der auch das Spielsystem verändert habe. Außerdem gewann die Offensive der Scheppermänner, die zurzeit auf Tabellenplatz zehn stehen, enorm an Gefährlichkeit hinzu: Torjäger Julian Höllen kam vom SB Chiemgau Traunstein und erzielte mit sieben Toren die Hälfte der bisher erzielten Ampfinger Treffer. „Das ist ein Torjäger mit einem riesigen Instinkt. Ihm darf man keinen Raum lassen, den nutzt er sofort“, stellt der TuS-Trainer fest. „Aber darauf sind unsere Spieler eingestellt.“ Diese sollten tunlichst auch Mike Opara im Blick behalten, wenngleich der in der Vorsaison treffsicherste Angreifer (15 Tore) der Gäste in der laufenden Spielzeit erst zwei Mal ins Schwarze getroffen hat.

„Wir müssen absolut wach sein und über 90 Minuten konzentriert verteidigen“, betont Dittmann. Denn: „Wir müssen jetzt Punkte holen, wir können uns keine Niederlage mehr erlauben. Bei sechs Punkten aus neun Spielen darfst du nicht mehr verlieren.“

TuS Geretsried: Radic, Mühr – Thiess, Prepeluh, Nomanovic, Hofherr, Wiedenhofer, Maison, Kellner, Renger, Idrizovic, Lajqi, Fister, Dukic, Schrills, Redjepi, Pech, Podunavac.