Geretsried will den nächsten Schritt machen

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Hellwach sein müssen die Geretsrieder im heutigen Match beim TSV Grünwald, in dem allerdings Verteidiger Leonardo Lajqi (li.) nicht zur Verfügung steht. Foto: oliver rabuser © oliver rabuser

Natürlich hatte die 0:1-Auftaktniederlage beim TSV Kastl den Fußballern des TuS Geretsried aufs Gemüt gedrückt. Doch die junge Elf von Daniel Dittmann hatte ihre Lehren daraus gezogen und im Heimspiel am Dienstag gegen den zweiten Aufsteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen eine ordentliche Vorstellung abgeliefert.

Dass trotz vieler guten Möglichkeiten am Ende nur ein 1:1-Remis auf der Anzeigetafel zu lesen war, konnte der Coach verschmerzen: „Von der Mentalität her war das wirklich gut.“ Nur zwischenzeitlich habe sich sein Team von den vielen hohen Bällen anstecken lassen, mit denen die Werdenfelser operierten. „Aber kein Vorwurf an meine Mannschaft“, betont Dittmann. Vielmehr wünscht sich der 23-Jährige, dass seine Kicker in der anstehenden Landesliga-Partie am heutigen Freitag um 19.30 Uhr beim TSV Grünwald den nächsten Schritt machen: „Wir möchten den ersten Sieg einfahren.“

Die Gastgeber selbst wissen bereits, wie sich das Gewinnen anfühlt. Mit einem furiosen 4:0-Sieg zum Auftakt daheim gegen den TSV 1860 Rosenheim und einem 1:0-Erfolg unter der Woche bei SpVgg Feldmoching hat sich die Elf des neuen Trainer Rainer Elfinger (vom TSV Ampfing) gleich auf Platz eins der Tabelle positioniert. Und von den insgesamt fünf erzielten Treffern gingen gleich drei auf das Konto von Torjäger David Halbich. Dass die Grünwalder zudem ohne Gegentreffer geblieben sind, verwundert Daniel Dittmann nicht: „Mannschaften, die von Rainer Elfinger trainiert werden, verteidigen bekanntermaßen gut.“ Überhaupt erwartet er von den Platzherren einen selbstbewussten und kompakten Auftritt mit schnellen Gegenstößen. „Da müssen wir sehr wach sein“, betont der TuS-Coach. In der vergangenen Saison gewannen die Geretsrieder am 25. März mit 2:1 in Grünwald; daheim behielten sie am 20. August des Vorjahres mit 1:0 die Oberhand.

Dittmann will dem Gegner mit ein paar Änderungen in der eigenen Startelf begegnen. „Da bin ich dann mal gespannt, wie sie darauf reagieren werden“, sagt der 23-Jährige verschmitzt. Allerdings sind einige Umstellungen auch aus anderen Gründen notwendig. So hat sich Torhüter Cedomir Radic einen Muskelfaserriss zugezogen und wird zwei bis drei Wochen fehlen. Nummer eins ist jetzt Sebastian Untch. Außerdem stehen Leonardo Lajqi und Elias Knott heute nicht zur Verfügung; dafür kehren Fabijan Podunavac und Lukas Kellner in den TuS-Kader zurück.

TuS Geretsried

S. Untch, Günther – Wiedenhofer, L. Kellner, Numanovic, Kirschner, F. Podunavac, Jon. Bahnmüller, Redjepi, Pech, Maison, Idrizovic, Ivkovic, Fister, Walter.