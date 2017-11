Geretsried will Krise gegen starken VfB beenden

Die Bilanz spricht für Hallbergmoos

von Eduard Hien

Mit einem Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos gehen die Fußballer des TuS Geretsried an diesem Samstag in die Rückrunde der Landesliga Südost. Da man einer Überschneidung mit dem Match der B-Jugend aus dem Weg gehen wollte, wurde der Anpfiff kurzfristig um eine halbe Stunde auf 15.30 Uhr verlegt.

Ein richtiges Wellental durchschritten in dieser Saison die Gäste aus dem Münchner Norden. Vom Start weg holten sie zwölf Punkte aus den ersten fünf Partien und verwiesen zum Auftakt den TuS mit 5:1 in die Schranken. Dann folgte ein großer Durchhänger, denn aus sechs Begegnungen verbuchte der VfB nur zwei magere Zähler. Doch das Team von Trainer Mario Mutzbauer überwand die Krise, schob sich in der Tabelle bis auf Platz fünf nach vorne und ist vor eigener Kulisse ungeschlagen. Jedenfalls haben die Hallbergmooser Platz zwei, der zur Bayernliga-Relegation berechtigt, noch nicht aus den Augen verloren.

Im runderneuerten Team haben vor allem Andreas Giglberger (SV Heimstetten), Wolfgang Lex (SV Moosinning) und Egor Keller gut eingeschlagen. Keller spielte zuletzt bei Schwaben Augsburg und erzielte bislang sechs Treffer. Torjäger Benjamin Held traf elf Mal ins gegnerische Gehäuse. „Hallbergmoos hat sich in der Defensive stabilisiert und im Moment einen tollen Lauf. Sie haben zuletzt mit einem 2:1-Sieg dem Tabellenführer Freising die erste Saisonniederlage beigebracht“, berichtet Christian Sacher. Der Co-Trainer leitete am Donnerstag für Florian Beham das Training, da der 35-jährige Chefcoach des TuS Vater eines Sohnes namens Maximilian wurde.

Für die Hausherren wird es nach drei Spielen ohne Punkte wieder Zeit, etwas Zählbares einzufahren. „Wir spielen teilweise guten Fußball, machen aber zu wenig aus unseren Chancen. Und im Gegenzug kassieren wir einfache Tore. Das ist bitter, vor allem wenn Routiniers wie Christoph Herberth oder Johann Latanskij über einen längeren Zeitraum fehlen“, stellt Sacher die Probleme dar. Obwohl auf den TuS eine Mammutaufgabe wartet, will man die Vorrundenniederlage nicht auf sich sitzen lassen. „Wir werden alles tun, damit die Punkte im Isarau-Stadion bleiben“, verspricht der Co-Trainer trotz der grottenschlechten Bilanz gegen Hallbergmoos: In den letzten sechs Aufeinandertreffen reichte es für die Geretsrieder nur zu einem 3:0-Heimsieg in der Saison 2015/16.

TuS Geretsried: Placentra – Buchner, L. Kellner, Poschenrieder, Kasperek, Baki, Rauch, N. Karpouzidis, Schrills, Mi. Bachhuber, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Fister, V. Krüger, Celebic, Knestel.

