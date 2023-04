Geretsrieder Glücksgefühle dank Last-Minute-Tor

Drei Minuten in der Nachspielzeit waren bereits absolviert, als dem eingewechselten Fabio Pech (Mi.) der umjubelte Ausgleich zum 2:2-Unentschieden des TuS Geretsried in Kirchheim gelang.

TuS holt beim Kirchheimer SC ein 2:2

Von Rudi Stallein schließen

Einen 0:2-Rückstand hat der TuS Geretsried im vorgezogenen Landesliga-Match am Donnerstagabend in Kirchheim aufgeholt und wurde am Ende mit einem 2:2-Remis belohnt.

Kirchheim/Geretsried – In der dritten Minute der Nachspielzeit gab es kein Halten mehr. „Ich bin gesprintet wie kein Zweiter, hab mich gewundert, dass ich mit meinen kaputten Knien so schnell bin“, beschreibt Daniel Dittmann den Moment, als er aufs Feld stürmte, um Fabio Pech um den Hals zu fallen. Dieser hatte gerade den 2:2-Ausgleich für den TuS Geretsried am Donnerstagabend beim Kirchheimer SC erzielt und damit eine verloren geglaubte Partie zu einem glücklichen Ende gebracht. „Es war eigentlich ein Null-zu-Null-Spiel, das 2:2 ausgeht“, fasste der TuS-Coach eine insgesamt recht ereignisarme Partie zusammen.

Kirchheims Torjäger Alessandro Cazorla war von den Geretsrieder Innenverteidigern Christian Wiedenhofer und Adrian Hofherr nahezu aus dem Spiel genommen worden. So blieben Torgelegenheiten auf beiden Seiten Mangelware. Dittmann registrierte in den ersten 45 Minuten mehr Spielanteile für seine Mannschaft und sah diese auch nach Torgelegenheiten vorn. Dreimal kamen die Gäste erfolgverheißend hinter die Kirchheimer Abwehrkette – die beste Chance bot sich Marko Dukic, der allein vor dem Tor jedoch an KSC-Keeper Martin Egner scheiterte. Deutlich effizienter waren die Gastgeber: Einen Freistoß von der Strafraumgrenze platzierte Ex-Profi Korbinian Vollmann so exakt über die Geretsrieder Mauer, dass TuS-Torhüter Cedomir Radic keine Abwehrchance blieb. „Mehr als diese eine Chance, habe ich von Kirchheim in der ersten Halbzeit nicht gesehen“, sagte Dittmann.

Nach dem Seitenwechsel passierte zehn Minuten lang wenig bis nichts. Dann erhöhte Luca Mauerer mit der ersten guten Gelegenheit auf 2:0 für den Aufstiegsaspiranten. Der Geretsrieder Coach reagierte, brachte, nachdem kurz zuvor Jonas Kirschner für Benjamin Fister gekommen war, in der 70. Minute Fabio Pech für den erschöpften Taso Karpouzidis. Beide Wechsel sollten sich später bezahlt machen. In der 82. Minute traf Cazorla bei seiner ersten gefährlichen Aktion nur den Pfosten. Ein 0:3 wäre wohl der Genickschlag für die Gäste gewesen, die nun noch einmal alle Kräfte mobilisierten. „Es ging dann nur noch nach vorn“, so Daniel Dittmann. Mit Erfolg: Nach top Vorarbeit von Robin Renger verkürzte Kirschner vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit per Kopfball auf 1:2. Als die Uhr schon die dritte Minute der Nachspielzeit anzeigte, hatte Pech nach einem Fehler eines Kirchheimer Innenverteidigers plötzlich vor dem Tor freie Bahn und traf zum umjubelten 2:2-Ausgleich.

„Das ist ein leistungsgerechtes Ergebnis, wir haben den Punkt heute verdient“, sagte Dittmann, der sich mit der Bilanz von zwei Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage aus fünf Auswärtsspielen am Stück inklusive dem zwischenzeitlichen Sprung auf Platz neun zufrieden zeigte. „Das heute war mental total wichtig, weil die Mannschaft gesehen hat: Wir sind in der Lage, zurückzukommen.“ Kirchheims Spielertrainer Steven Toy war in jedem Fall mächtig angefressen: „In der Schlussphase war das ein Kollektivversagen – wenn wir noch fünf Minuten länger spielen, fangen wir uns garantiert noch ein Tor.“

Kirchheimer SC - TuS Geretsried 2:2 (1:0) - Tore: 1:0 (37.) Vollmann, 2:0 (57.) Mauerer, 2:1 (87.) Kirschner, 2:2 (90.+3) Pech. – Schiedsrichter: Raffael Dauner. – Zuschauer: 150.

TuS Geretsried: Radic - Wiedenhofer (78., Thiess), N. Karpouzidis, Kellner (85., Buchner), Renger, Podunavac, T. Karpouzidis (70., Pech), Hofherr, Dukic, Fister (58., Kirschner), Ivkovic.