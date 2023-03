Geretsrieder Happy-End nach kurzem Blackout

Von: Rudi Stallein

Ein schnelles und intensives Landesliga-Match sahen die Zuschauer zum Auftakt nach der Winterpause in Geretsried. Srdan Ivkovic (li.) steuerte zwei Tore zum 3:1-Sieg des TuS gegen Karlsfeld bei. © hans lippert

Trotz eines frühen Rückstand hat der TuS Geretsried im ersten Landesliga-Match nach der Winterpause eine starke Leistung gezeigt. Am Ende stand ein 3:1-Erfolg gegen Eintracht Karlsfeld

Geretsried – Einen Auftakt nach Maß feierten die Fußballer des TuS Geretsried bei der Fortsetzung der Punktspielrunde: Mit 3:1 (2:1) setzte sich das Team von Trainer Daniel Dittmann völlig verdient gegen den TSV Eintracht Karlsfeld durch und verpasste damit den Aufstiegsträumen der Gäste einen herben Dämpfer.

Doch zunächst sah es so aus, als sollte die Partie einen anderen Verlauf nehmen. Gerade zwei Minuten waren gespielt, als Karlsfeld in Führung ging. Nach einer Ecke für den TuS bekam Toni Berger den abgewehrten Ball auf der linken Außenbahn nicht unter Kontrolle und kam seinem Gegenspieler nicht schnell genug hinterher – ein Querpass in die Mitte landete beim frei stehenden TSV-Torjäger Kubilay Celik, der keine Mühe hatte, sein Trefferkonto auf zehn zu erhöhen. „Da habe ich wohl die falsche Entscheidung getroffen“, räumte Berger nach Spielschluss schmunzelnd ein, sichtlich erleichtert, dass sich sein Lapsus nicht spielentscheidend ausgewirkt hatte.

Aber womöglich war es auch das passende Signal, denn die Gastgeber zeigten sich von dem frühen Rückstand unbeeindruckt. „Fehler passieren“, nahm TuS-Coach Dittmann den Aussetzer gelassen zur Kenntnis und fügte in seiner späteren Spielanalyse an: „Es mag jetzt, nach diesem Spielverlauf, überheblich klingen, aber ich hatte bei dem Spiel nie das Gefühl, dass etwas schiefgehen kann. Wir haben viel Vertrauen in uns selbst, und nach dem Rückstand hat die Mannschaft überragend reagiert.“

Nur zehn Minuten dauerte es bis zum Ausgleich: Nach Zuspiel von Neuzugang Marko Dukic blieb Srdan Ivkovic im Strafraum cool und überwand Karlsfelds Torhüter Dominik Krüger zum 1:1. Wenig später verpasste Dukic nach einem Freistoß von Fabijan Podunavac per Kopfball das Ziel nur knapp. In der Folgezeit tat sich wenig vor den Toren, dafür ging es zügig zwischen den Strafräumen hin und her. Der TuS attackierte aggressiv, Karlsfeld mangelte es an Ideen. Schließlich brachte ein Strafstoß die Wende: TuS-Verteidiger Marc Thiess war im Strafraum gefoult worden, Ivkovic ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und traf zum 2:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel musste der TuS zunächst mit zehn Spielern auskommen, weil Dukic kurz vor Ende der ersten Halbzeit von Schiedsrichter Tobias Kinberger für zehn Minuten vom Feld geschickt worden war. Dass die Gastgeber ausgerechnet in Unterzahl die Partie endgültig zu ihren Gunsten entschieden, spricht für die Entschlossenheit, die jeder einzelne Spieler an den Tag legte: Einen aus dem Halbfeld getretenen Freistoß wuchtete Innenverteidiger Adrian Hofherr vier Minuten nach Wiederbeginn per Kopf zum 3:1 ins Netz. Der TuS hielt die Intensität weiter hoch, setzte jedem Ball nach und ließ kaum eine Chance der Gäste zu, die einem weiteren Tor erst in der Schlussphase nahekamen, als nacheinander Celik und Florian Schrattenecker aus kurzer Distanz das Ziel verpassten beziehungsweise TuS-Keeper Cedomir Radic auf dem Posten war.

„Wir wussten, dass wir, noch dazu auf Kunstrasen, in den Zweikämpfen voll da sein müssen. Das ist gelungen“, zog Dittmann ein rundum zufriedenes Fazit. „Karlsfeld hat nie zu seinem Spiel gefunden, auch weil wir die ganze Zeit super nach vorn verteidigt haben.“

TuS Geretsried - Eintracht Karlsfeld 3:1 (2:1) - Tore: 0:1 (2.) Celik, 1:1 (12.) Ivkovic, 2:1 (41./FE) Ivkovic, 3:1 (49.) Hofherr. – Zeitstrafe: Dukic (TuS). – Schiedsrichter: Tobias Kinberger. – Zuschauer: 100.

TuS: Radic - Wiedenhofer, Thiess, Lajqi, Renger (86., Bauer), Podunavac, Berger (52., Bahnmüller), Hofherr, Dukic (73., T. Karpouzidis), Fister (52., Walker), Ivkovic (80., Pech).