Geretsrieder hochmotiviert gegen das Team der Stunde

Von: Rudi Stallein

Ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub feiert Stürmer Marko Dukic (re.) am heutigen Freitag, wenn der TuS Geretsried beim TSV Wasserburg zu Gast ist. Die Elf von Daniel Dittmann will dort die nötigen drei Punkte zum Klassenerhalt abholen. © hans lippert

Der TuS Geretsried will die 45-Punkte-Marke knacken. Am Freitagabend tritt das Team von Daniel Dittmann beim TSV 1880 Wasserburg an.

Geretsried - Mit dem jüngsten 4:0-Erfolg gegen den SSV Eggenfelden sind die Fußballer des TuS Geretsried auf die Zielgerade eingebogen. Wenn man dafür die 45 Punkte zugrunde legt, die Trainer Daniel Dittmann schon vor einigen Wochen als zwingend für den Klassenerhalt ausgegeben hat. Die dazu fehlenden drei Zähler sollten in den verbleibenden vier Partien machbar sein. „Aber wir wollen natürlich so schnell wie möglich den Sack zumachen“, betont der TuS-Coach. Deshalb hätte er nichts dagegen einzuwenden, wenn seine Mannschaft dem Ziel schon am heutigen Freitag beim TSV 1880 Wasserburg (19.30 Uhr) ein Stück näherkommen würde.

Leicht wird das nicht. Um zu dieser Einschätzung zu kommen, braucht man nicht mehr die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel heranziehen, weil sich inzwischen viel geändert hat. „Das war die unruhigste Phase in meinem Trainerdasein“, erinnert sich Dittmann an die damals fünfte Niederlage in Serie, durch die sein Team auf den 17. Platz abgerutscht war – der Tiefpunkt einer ziemlich vermasselten Hinrunde oder „der Höhepunkt der Negativkurve“, wie es der Trainer formuliert.

TuS Geretsried: Marko Dukic freut sich auf Wiedersehen mit Ex-Klub TSV 1880 Wasserburg

Inzwischen hat sich in beiden Klubs einiges getan. In Wasserburg, gerade aus der Bayernliga abgestiegen, wurde der erst im Sommer verpflichtete Trainer Harry Mayer nach einem halben Jahr Achterbahnfahrt entlassen und durch Ex-Profi Florian Heller (ehemals FSV Mainz 05) ersetzt. Ihm ist es gelungen, die Mannschaft wieder zu stabilisieren. Beim TuS stärkten die Verantwortlichen ihrem jungen Coach den Rücken und verstärkten den Kader gezielt mit Torhüter Cedomir Radic, USA-Rückkehrer Adrian Hofherr und Marko Dukic, der vom heutigen Gegner Wasserburg nach Geretsried gewechselt ist. „Er freut sich drauf, gegen seinen Ex-Verein zu spielen“, hat Dittmann beobachtet. „Ich glaube, er ist für das Spiel noch ein bisschen motivierter als sonst.“

Ebenfalls ein Wiedersehen mit alten Kameraden gibt es für Robin Renger, der jedoch in der Vorsaison nach nur einem halben Jahr in Wasserburg in der Winterpause ins Isarau-Stadion zurückgekehrt war und mithin weniger Emotionen aufkommen lässt.

TuS-Coach Dittmann rechnet mit formstarken Gastgebern: „Aktuell die beste Mannschaft der Liga“

Der Respekt vor dem Bayernliga-Absteiger ist groß beim TuS. „Das ist aktuell die beste Mannschaft der Liga“, sagt Dittmann. „Einen formstärkeren Gegner werden wir in dieser Saison nicht mehr bekommen.“ Fünf Siege und ein Unentschieden aus den letzten sechs Partien bestätigen den 23-Jährigen in seiner Einschätzung. Während die Gastgeber nach einem 6:3-Sieg im Nachholspiel gegen Unterföhring bei nunmehr 46 Punkten den Klassenerhalt fix gemacht haben dürften, bleibt es für den TuS kitzlig. Und das, obwohl er von den bisherigen 13 Rückrundenspielen lediglich eine Partie verloren hat.

„Mit dem Druck ist es so eine Sache. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen, im Moment müssen wir das auch“, stellt der Trainer klar. „Aber das macht es ja auch noch besonderer, wenn es um was geht.“ Er freue sich jedenfalls auf „ein spannendes Spiel und eine tolle Atmosphäre“ im Wasserburger Stadion. „Und die Mannschaft freut sich auch – hoffe ich jedenfalls.“ (Rudi Stallein)

TuS Geretsried: Radic, Günther – Wiedenhofer, Hofherr, N. Karpouzidis, Keller, Renger, Podunavac, T. Karpouzidis, Walker, Dukic, Ivkovic, Lajqi, Bauer, Bahnmüller, Pech, Fister.