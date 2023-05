Geretsrieder K.o. in zehn schwachen Minuten

0:3-Niederlage des TuS in Wasserburg

Von Rudi Stallein schließen

Nur eine halbe Stunde lang mischte der TuS Geretsried am Freitagabend beim TSV Wasserburg gut mit. Dann stellten die Hausherren ihre derzeit gute Form unter Beweis.

Wasserburg/Geretsried – Nix zu holen gab es am Freitagabend für den TuS Geretsried bei der 0:3 (0:1)-Niederlage beim TSV 1880 Wasserburg. Eine gute halbe Stunde waren die Gäste gut im Spiel, erarbeiteten sich die eine oder andere Gelegenheit, der es aber an Präzision fehlte. In der 27. Minute bewahrte Torhüter Cedomir Radic seine Elf mit starker Aktion gegen Robert Köhler vor dem Rückstand. Wenig später konnte Köhler frei vor dem Tor einen Patzer des TuS-Keepers nicht nutzen. „Die erste halbe Stunde waren wir sehr gut drin“, stellte Trainer Daniel Dittmann nach Spielschluss fest. „Aber wir haben aus unseren Möglichkeiten nichts gemacht.“

Besser machten es die Gastgeber, die in der 38. Minute in Führung gingen: Ein Angriff über die rechte Seite landete bei Aaron Stillfried, der Radic zum 1:0 für Wasserburg überwand. Vier Minuten ließen die Gäste das Geschenk, das ihnen Matthias Rauscher mit einer Bogenlampe machte, ungenutzt in der Verpackung. So ging es mit einer knappen Führung für die Hausherren, die ihre aktuell starke Form bestätigten, in die Kabinen. „In der Pause haben wir alle dran geglaubt, dass hier für uns noch was drin ist“, erklärte Dittmann. Doch dann musste er bittere zehn Minuten mit ansehen. Zwei Minuten nach Wiederbeginn konnte Radic einen Schuss von Lucas Knauer abwehren, den Nachschuss verdaddelte Stillfried. Dann sagte Lukas Kellner dem Unparteiischen zu deutlich, was er von dessen Freistoßentscheidung hielt, und sah dafür Gelb. Den Freistoß zirkelte Leon Simeth von der linken Strafraumkante hoch ins hintere Toreck zum 2:0 für die Gastgeber. Als Kellner nach einem Foul an Sepp Kollie in der 55. Minute Gelb-Rot kassierte, war das Spiel gelaufen. „Alles, was wir nicht machen wollten, haben wir in diesen zehn Minuten gemacht“, haderte Dittmann. Den endgültigen K.o. versetzte seinem Team Stillfried per Kopfball mit dem 3:0 (57.).

„Eine Führung in unserer starken Anfangsphase hätte uns gutgetan. So ist es uns nie gelungen die Emotionen mit denen Wasserburg aufgetreten ist, zu unterbinden. Die zehn schlechten Minuten nach der Pause, inklusive der gelb-roten Karte, waren der Knackpunkt“, analysierte der Geretsrieder Trainer. „Das 0:3 ist Fakt, das ist für heute frustrierend. Morgen geht es weiter, dann gilt der Fokus dem Spiel gegen Pullach.“

TSV 1880 Wasserburg - TuS Geretsried 3:0 (1:0) - Tore: 0:1 (38.) Steiger, 0:2 (52.) Simeth, 0:3 (57.) Steiger. – Gelb-Rot: Kellner (55., TuS). – Zehn-Minuten-Strafe: Bahnmüller (89., TuS). – Schiedsrichter: Kevin Kassel. – Zuschauer: 300.

TuS: Radic - Wiedenhofer, N. Karpouzidis, Kellner, Renger, Podunavac (78., Bauer), T. Karpouzidis (63., Pech), Walker, Hofherr, Dukic, Ivkovic (78., Bahnmüller)