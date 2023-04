Geretsrieder Leistung war „spielerisch überragend“

Von: Rudi Stallein

In einem hochklassigen Landesliga-Match setzten sich die Geretsrieder um ihren Kapitän Taso Karpouzidis (li.) gegen den TSV Ampfing am Ende verdient mit 3:0 durch. © hans lippert

In einem hochklassigen Landesliga-Match setzte sich der TuS Geretsried mit 3:0 gegen den TSV Ampfing durch und kletterte ins Mittelfeld der Tabelle.

Geretsried – Kein anderes Wort benutzt Daniel Dittmann häufiger, um Zufriedenheit und Wertschätzung auszudrücken als: „Überragend!“ Da ist es nicht verwunderlich, dass der Geretsrieder Coach nach dem 3:0-Sieg gegen den TSV Ampfing den Auftritt seiner Mannschaft als „spielerisch überragend“ einordnete, begründet vor allem darin, dass seine Spieler „überragend fokussiert“ waren.

Aber jeder neutrale Beobachter musste nach diesen 90 Minuten zustimmen: Dittmann hat recht. Und zwar nicht nur im Gesamturteil. Auch viele Einzelaktionen verdienten an diesem Nachmittag das Prädikat „herausragend“. Beispielsweise jene in der 15. Minute, als Torhüter Cedomir Radic bei einem verdeckten Rückraumschuss von Daniel Toma blitzschnell abtauchte und den Ball zur Ecke lenkte. Oder der entschlossene Einsatz, mit dem Innenverteidiger Christian Wiedenhofer Tomas Schuss (37.) zur Ecke blockte. Höchsten Respekt seiner Mitspieler verdiente sich Niko Karpouzidis auf der rechten Außenverteidigerposition für seine Sprints, mit denen er gegen Ampfings Torjäger Mike Opara immer die entscheidende Fußspitze an den Ball brachte. Trotz guter Gelegenheiten schon in der Anfangsphase – Benjamin Fister zielte nach Zuspiel von Taso Karpouzidis aus zentraler Position knapp vorbei (5.), Robin Renger touchierte mit einem Freistoß aus dem Halbfeld (10.) nur den Torpfosten – ließ die Geretsrieder Führung bis Ende der ersten Halbzeit auf sich warten. Einen Schuss von Marko Dukic aus spitzem Winkel konnte TSV-Torhüter Domen Bozjak noch abwehren, bei der anschließenden kurz ausgeführten Ecke war er machtlos: Sein Kapitän Birol Karatepe sprang mit gestrecktem Bein dem Flankenball entgegen, TuS-Verteidiger Adrian Hofherr brachte die rechte Ferse dazwischen, Bozjak griff ins Leere – 1:0 zwei Minuten vor der Pause. „Ampfing hatte nach eigenen Ballverlusten viele Probleme, das haben wir gnadenlos ausgenutzt“, analysiert Dittmann. Das traf vor allem auf die zweiten 45 Minuten zu, als sich die spielerische Überlegenheit in weiteren Chancen niederschlug. „Wir hätten in der Höhe noch zulegen können“, stellt der TuS-Coach treffend fest, dass viele Angriffe nicht zwingend genug ausgespielt worden waren.

Dafür waren die weiteren Tore zwei echte Schmankerl. Zunächst überlupfte Srdan Ivkovic Torhüter Bozjak im Sprung mit dem rechten Außenrist zum 2:0. Das Sahnehäubchen tupfte Fabio Pech auf die Partie, als er auf der linken Außenbahn die Abwehr überlief, nach innen zog und den Ball aus vollem Lauf in die lange Ecke wuchtete. Überragend!

Fand das nicht nur sein Trainer. „Das war ein schönes Spiel mit Ball, technisch sehr gut, wir waren über 90 Minuten sehr präsent und sind ohne Gegentor geblieben“, freut sich Dittmann. „Das ist absolut zufriedenstellend.“

TuS Geretsried - TSV Ampfing 3:0 (1:0) - Tore: 1:0 (43.) Hofherr, 2:0 (74.) Ivkovic, 3:0 (86.) Pech. – Schiedsrichter: Sieber (Augsburg-Lechhausen). – Zuschauer: 100.

TuS Geretsried: Radic - Wiedenhofer, N. Karpouzidis (87. Lajqi), Kellner, Renger, Podunavac (80. Bauer), T. Karpouzidis (65. Pech), Hofherr, Dukic (74. Bahnmüller), Fister (65. Walker), Ivkovic.