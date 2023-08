Geretsrieder machen „einen weiteren Schritt nach vorn“

Von: Rudi Stallein

Mit einem schönen Schlenzer brachte Fabijan Podunavac (am Ball, mit Lars Maison, li.) die Geretsrieder am Freitagabend in Traunstein mit 2:1 in Führung. Doch am Ende musste sich der TuS mit einem 2:2 begnügen. © rst

Nah dran ist ungefähr so wie knapp daneben. So fühlte es sich für die Fußballer des TuS Geretsried am gestrigen Freitagabend unmittelbar nach dem Abpfiff an. Denn es wäre mehr drin gewesen als das 2:2-Unentschieden, mit dem sich die Mannschaft von Trainer Daniel Dittmann beim SB Chiemgau-Traunstein am Ende begnügen musste.

„Es war wieder eine gute Leistung, wir haben wieder einen Schritt nach vorn gemacht“, bescheinigte der TuS-Coach seinen Aktiven, als er sie nach Spielschluss in einem engen Kreis um sich scharte. „Es war ein verdientes Unentschieden, aber mit ein bisschen Glück hätten es auch drei Punkte sein können.“ Das Glück hatte der TuS in der Anfangsphase mehrfach auf seiner Seite. SB-Torjäger Kurt Weixler bekam kurz nach Beginn zehn Meter vor dem Tor den Ball nicht unter Kontrolle. Wenig später verhinderte Torhüter Cedomir Radic gegen Mark Kremer einen Rückstand. Knapp 20 Minuten waren von der Uhr, als SB-Neuzugang Sascha Marinkovic aus 16 Metern das Ziel knapp verfehlte. Als Patrick Dressel in der 23. Minute zum Eckball antrat, lag das Führungstor der Gastgeber lange in der Luft: Die Hereingabe verlängerte Weixler per Kopf zum 1:0 für Traunstein ins lange Eck.

„Wir hatten in den ersten 25 Minuten wenig Zugriff“, stellte Dittmann nach Spielschluss fest. „Aber dann waren wir sehr gut im Spiel und haben einige gute Chancen kreiert.“ Vier Minuten nach der Traunsteiner Führung verpasste jedoch Fabijan Podunavac in Arjen-Robben-Manier das Ziel nur knapp. In der 33. Minute folgte schließlich der Ausgleich: Ein Zuspiel von der linken Angriffsseite fand Sebastian Schrills im Zentrum, der in seinem ersten Landesligaspiel von Beginn an nach monatelanger Pause zum 1:1 einschob.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt zunächst zugunsten der Gäste, die durch einen Podunavac-Schlenzer mit links ins lange Eck mit 2:1 in Führung gingen. „Das war überragend“, lobte Dittmann. Allerdings musste er dasselbe Prädikat dem Traunsteiner 2:2-Ausgleich anheften, als Weixler eine „überragende Flanke“ von Marinkovic am langen Fünfer-Eck direkt nahm und Goalie Radic keine Chance ließ. Vorausgegangen war ein „saudummer Ballverlust“ (Dittmann) im Geretsrieder Mittelfeld.

„Vor dem Spiel hätte ich ein Resultat von 2:2 sofort unterschrieben“, sagte der TuS-Trainer. Und musste nach kurzem Nachdenken einräumen, dass es nach dem Spielverlauf auch das gerechte Ergebnis war: „Das 2:2 ist fair, damit kann man zufrieden sein.“

SB Chiemgau-Traunstein - TuS Geretsried 2:2 (1:1) - Tore: 1:0 (22.) Weixler, 1:1 (33.) Schrills, 1:2 (61.) Podunavac, 2:2 (70.) Weixler. – Schiedsrichter: Florian Garr. – Zuschauer: 355.

TuS Geretsried: Radic - Wiedenhofer, Numanovic, Renger, Podunavac, Schrills (72., Dukic), Maison (46., Thiess), Prepeluh (54., Idrizovic), Pech, Fister (62., Kirschner), Ivkovic.