Geteilter Heimvorteil in Geretsried - Gaißach unter Druck - SVS möchte Serie ausbauen

Vorschau Kreisklasse 2

von Redaktion Isar-Loisachbote schließen

In Geretsried steigt das Derby im Isarau-Stadion zwischen Olympic und der TuS-Reserve. Auf den SC Gaißach wartet eine Pflichtaufgabe. Die Vorschau auf die Kreisklasse 2.

FF Geretsried – SF Egling-Straßlach (Sa., 15.30 Uhr) – Der Tabellenführer reist mit viel Respekt an. „Am Krötenteich hängen die Trauben hoch für uns“, weiß SF-Trainer Herbert Mühr. Der letzte Sieg der Sportfreunde datiert vom 23. September 2010, damals gewannen die Gäste 4:3. Seitdem gab es drei weitere Vergleiche, die allesamt an die Fußball-Freunde gingen – 4:1, 1:0 und zuletzt 2:1 lauteten die Ergebnisse. Weil sie zudem in dieser Saison erst einmal verloren haben, empfangen sie den Spitzenreiter „mit breiter Brust“, wie Guido Herberth versichert. „Sie haben zwar im Moment auch einen Lauf, aber wir haben die Möglichkeit, Egling vom Thron zu stoßen“, zeigt sich der FFG-Coach selbstbewusst und mit den Leistungen seiner eigenen Elf grundsätzlich zufrieden. Nur die Ergebnisse, wie zuletzt das 3:3-Unentschieden nach 3:1-Führung beim SV Sachsenkam, passen manchmal nicht ins Bild. „Wir wollen wieder so ein gutes Spiel machen, aber uns dieses Mal auch mit einem Sieg belohnen“, sagt Herberth.

Die drei Punkte werde man sicher nicht freiwillig hergeben, versichert sein Trainerkollege Mühr. Der aktuelle Ergebnistrend sorgt für Optimismus bei den Gästen, wenngleich deren zweite Halbzeit beim 6:3 voriges Wochenende gegen Olympic Geretsried in die Kategorie „zum Vergessen“ einzusortieren ist. „Deshalb sind wir weit davon entfernt abzuheben“, betont Mühr. „Aber dieses Mal wollen wir am Krötenteich gewinnen. Die letzten Jahre mussten wir“, verweist der Coach auf die grundlegend veränderte Ausgangslage. rst

FF Geretsried: Bamann – Herberth, Zuldt, Kasperek, Aust, Tot, D. Zelt, M. Zelt, Radosevic, Ludsteck, Aydin, Dietzmann, Kramski, Sattler, Bozaris, Flörcke (?).

SF Egling-Straßlach:Soyer – Gämmerler, Schneider, Hatsell, Artinger, M. Beierbeck, T. Beierbeck, Dissinger, N. Heinrich, Schwarz, M. Heinrich, Lindermayer, Schuster, Sedlacek.

Olympic Geretsried – TuS Geretsried II (So., 16 Uhr) – Sie teilen sich den Fußballplatz seit der GFVG Olympic 1989 gegründet worden ist. Aber dass sie jemals in einem Punktspiel aufeinandergetroffen wären, daran erinnert sich niemand. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Gastgebern. „Ich hoffe, dass es ein richtig schönes Derby wird“, sagt Kosta Papadopoulos, der die Rollen klar verteilt sieht. „Der TuS ist natürlich Favorit, aber wir wollen für uns das Beste herausholen.“ Für Selbstvertrauen und Stimmung vor dem Stadtderby tat die zweite Halbzeit bei der SG Egling-Straßlach gut, als man einen Fünf-Tore-Rückstand zwischenzeitlich auf 3:5 verkürzen konnte. „Daran müssen wir anknüpfen. Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit gehen wir gegen den TuS unter“, sagt der Olympic-Teamsprecher.

Davon wollen sich die Gäste nicht blenden lassen. „Den leichten Hänger, den Olympic da hatte, werde ich nicht bewerten“, sagt TuS II-Coach Stephan Leitner, der sich von seiner eigenen Mannschaft erhofft, dass sie „zeigt, dass sie nicht nur zu Null spielen, sondern dass sie auch Derby kann.“ Zuletzt gelang der TuS-Reserve beim 4:0-Erfolg gegen den SC Gaißach das erste Zu-Null-Spiel der Saison, während das Heimspiel zuvor gegen Nachbar BCF Wolfratshausen II mit 1:3 verloren ging. „Wir haben defensiv nichts zugelassen und sind ab und zu vorne ja für ein Tor gut“, sagt Leitner und kann das Schmunzeln nicht verbergen. Mit 23 Toren verfügt der TuS II bisher über die mit Abstand beste Offensive der Liga. „Wenn die in Fahrt kommen, das ist gewaltig. Die laufen wie Maschinen“, zeigt sich Papadopoulos beeindruckt. Aber, ergänzt er mit einem Augenzwinkern, „Olympic ist immer für eine Überraschung gut.“ rst

Olympic Geretsried: Gotthalmseder (?) – Derek, Klauser, Pllumbi, Meindl, Nadler (?), Sayin, Panajot, Karamnos, Kutzmutz, Totzauer, J. Saiti, Tsigkouriotis, Moustopoulos, Prekadinaj, Alas, Maier, Iosifoglou (?).

TuS Geretsried II: Placentra – Alasani, J. Bahnmüller, Hörl, Januzi, Krillmäuer, Klein, Lajqi, Mendama, Sacher, Saibou, Schneider, Untch, Thiess.

SC Gaißach - SV Bayrischzell (So., 15 Uhr) – Aus drei Begegnungen in Folge haben die Gaißacher lediglich einen Punkt geholt. Trotzdem befindet sich das Team von Helmut Schenk auf dem vierten Platz. „Wir könnten aber noch besser platziert sein. An der mageren Ausbeute der vergangenen Wochen sind wir einzig und alleine selbst schuld“, übt Georg Simon Kritik an der kompletten Mannschaft. Damit es nun gegen Bayrischzell endlich wieder zu einem Sieg kommt, fordert der SCG- Sprecher: „Wir müssen einfach konzentrierter zur Sache gehen.“

Dabei konnte stets eine schlagkräftige Mannschaft aus erfahrenen und jungen Spielern auf das Feld geschickt werden. Simon: „Mit dem Alter hat das auch nichts zu tun. Fehler haben wir alle gemacht, und so kann man nicht gewinnen.“ Bayrischzell ist Tabellenvorletzter, hat erst einen Sieg auf dem Konto. Trotzdem warnt Simon davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: „Eine erneute Pleite, und wir haben den Anschluss nach vorne verloren.“ dh

SC Gaißach: Lang – F. Hartl, Beutelrock, Müller, Fer. Hartl, Göttinger, Floßmann, Norrenberg, G. Simon, R. Größwang, Waldherr, Schuhbauer, P. Söllner, Essendorfer, V. Partenhauser, Gladow.

DJK Darching - SV Sachsenkam (So., 15 Uhr) – Auch nach dem siebten Spieltag ist der SVS noch ungeschlagen. Allerdings kommt der Aufsteiger beim Punktesammeln etwas zäh voran – durch einen Sieg und sechs Unentschieden stehen ganze neun Zähler zu Buche. „Ich bin von einem Remis nicht enttäuscht, immer noch besser als eine Niederlage“, verrät Trainer Sigi Saller, würde die Heimfahrt am Sonntag jedoch lieber mit drei Punkten im Gepäck antreten. Mittlerweile sieht der Coach die Tabelle schon als ziemlich aussagekräftig und schätzt die beiden Teams als Kontrahenten auf Augenhöhe ein: „Darching ist ein etabliertes Team, aber so richtig rund ist es bisher noch nicht gelaufen.“ Saller wünscht sich, dass seine Elf endlich einmal in Führung geht, lief man doch bisher meist einem Rückstand hinterher. Stefan Pfatrisch wird aus beruflichen Gründen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen, dafür kehren Benedikt Floßmann und Hans Kappelsberger in den Kader zurück. dh

SV Sachsenkam:Böckler – L. Kappelsberger, F. Kappelsberger, Sonner, P. Haberl, Schubert, M. Geisreiter, Kronwitter, Reiter, M. Haberl, K. Haberl, A. Kappelsberger, Floßmann, H. Kappelsberger.