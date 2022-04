Grelics Hochrechnung: Noch drei Siege bis zum Klassenerhalt

Abgehakt haben die TuS-Fußballer um Jonathan Bahnmüller (re.) die jüngste 0:2-Niederlage gegen Durach. Bei Cosmos Aystetten wollen die Geretsrieder wieder Punkte für den Klassenerhalt sammeln. © hans lippert

Einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt musste zuletzt der TuS Geretsried gegen Durach (0:2) hinnehmen. Doch Trainer Martin Grelics ist sich sicher, dass die Moral seiner Schützlinge nicht gelitten hat.

Geretsried – Martin Grelics brauchte am Karsamstag nach der Niederlage des TuS Geretsried gegen den FC Durach etwas Geduld, bis er damit beginnen konnte, seine Jungs moralisch wieder aufpäppeln. Zu laut waren die „Humba-Humba-Tätärä“-Gesänge mit denen ein paar Meter entfernt Spieler, Trainer und Betreuer aus Durach tanzend ihren 2:0-Erfolg feierten, als dass der TuS-Coach seine mit hängenden Köpfen auf der Laufbahn des Isarau-Stadions kauernden Kicker verbal erreicht hätte.

Der Frust über die vermeidbare Niederlage nach zuvor vier Siegen am Stück war offensichtlich. „Natürlich waren am Samstag alle enttäuscht, aber das ist abgehakt“, versichert Grelics. „Es war klar, dass sowas passieren kann. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen Schaden davontragen wird.“ Bei der Aufarbeitung helfe auch das Wissen darum, „dass wir kein schlechtes Spiel gemacht haben“. Nur eben die Tore nicht. Womit man beim weiterhin rot-gesperrten Torjäger Srdan Ivkovic ist. Dessen Fehlen „tut weh“, räumt der Trainer ein, „aber auch das ist kein Thema, ganz einfach, weil es nicht zu ändern ist“. Deshalb gelte es für die Partie am Sonntag beim SV Cosmos Aystetten die bewährten Tugenden, sprich die Einstellung und die Spielfreude wie zuletzt an den Tag zu legen. Denn an der Hochrechnung des Trainers hat sich nichts geändert. Seine Formel für den direkten Klassenerhalt lautet: Drei Siege aus sechs Spielen. „Aber auch das wird nicht groß kommuniziert“, so Grelics. Weil es jedem bewusst sei: „Die Hälfte der noch verbleibenden Spiele müssen wir gewinnen, das erste wollen wir am Sonntag streichen.“ Dass dies kein leichtes Unterfangen wird, zeigen die bisherigen Resultate gegen die Schwaben, die der TuS-Coach als „eine der spielstärksten Mannschaften in der Landesliga“ einstuft. In drei Duellen verzeichnete jedes Team eine Niederlage und einen Sieg, eine Partie endete torlos unentschieden. In der Hinrunde feierte der TuS einen 2:1-Sieg durch einen Treffer von Niko Karpouzidis in der dritten Minute der Nachspielzeit. Der Siegtorschütze wird dieses Mal fehlen: Karpouzidis musste gegen Durach kurz vor Schluss verletzt vom Platz. Lukas Kellner, der ebenfalls vom Feld gehumpelt war, hat für Sonntag grünes Licht gegeben. Auch Mario Walker kehrt zurück ins Team, wo Leonardo Lajqi sich nach auskurierter Muskelverletzung wieder Chancen auf die Startelf machen darf.

Er hoffe, so Grelics, dass sein Team die Niederlage verdaut und beim Schlusslicht aus dem Landkreis Augsburg dieselbe Energie und Spielfreude an den Tag lege, wie in den Begegnungen zuvor. „Da stehen sich zwei Teams gegenüber, die versuchen, spielerisch Akzente zu setzen“, freut sich der Übungsleiter auf einen Fußballnachmittag mit einem gewissen Niveau. Aber er glaubt auch: „Es wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.“

TuS Geretsried: Voß, Günther – Rosina, Renger, Joh. Bahnmüller, T. Karpouzidis, Schrills, Podunavac, Pech, Buchmair, Buchner, L. Kellner, Lajqi, Kirschner, Walker