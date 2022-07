Grelics jubelt: „Ein Tor im goldenen Moment“

Von: Rudi Stallein

Teilen

Torschützen unter sich: Jeweils zwei Treffer steuerten (weiße Trikots, v. li.) Srdan Ivkovic und Sebastian Schrills zum 5:1-Auftaktsieg des TuS Geretsried gegen den SE Freising bei. © hans lippert

Erfolgreiches Comeback in der Landesliga Südost: Dank eines Dreierpacks von Sebastian Schrills und zweier Treffer von Srdan Ivkovic startete der TuS Geretsried mit einem 5:1-Sieg über Freising in die Saison.

Geretsried – Besser hätte es nicht laufen können: Mit einem 5:1 (1:0)-Sieg gegen den SE Freising feierte der TuS Geretsried am Samstag sein Comeback in der Landesliga Südost. Erst drei Minuten waren gespielt, als Toni Berger zum ersten Mal das Freisinger Tor ins Visier nahm. Er zielte jedoch ebenso zu hoch, wie Srdan Ivkovic, dessen Schuss mit dem rechten Außenspann wenig später ebenfalls über die Latte zischte. Mächtig Glück hatten die Gastgeber, als SE-Spielertrainer Florian Bittner nach der ersten Freisinger Ecke (13.) mit einem Kopfball nur die Latte traf.

Ansonsten bestimmte der TuS über weite Strecken des ersten Durchgangs die Partie, wie Martin Grelics positiv vermerkte: „In der ersten Halbzeit haben wir sehr hoch gepresst, wie wir es uns vorgenommen hatten.“ Daraus resultierte auch die Führung in der 23. Minute, als Schrills von einem Durcheinander in der Freisinger Hintermannschaft profitierte. Mit dem knappen 1:0-Vorsprung ging es in die Pause.

Fünf Minuten nach Wiederbeginn sorgte zunächst Schiedsrichter Michel Stölpe für Aufregung im Geretsrieder Lager, als er den bereits mit Gelb verwarnten Lukas Kellner für zehn Minuten vom Feld schickte – seit dieser Saison können von der Landesliga an abwärts wieder Zeitstrafen verhängt werden. Zwar gelang es Schrills in Unterzahl auf 2:0 zu erhöhen, dennoch hatten die Gäste nun ihre stärkste Phase. TuS-Keeper Simon Voß musste sich bei einem Drehschuss von Marcos Hones mächtig strecken, wenig später vereitelte er per Fußabwehr gegen Alexander Eppink den Freisinger Anschlusstreffer. Für den war es dann in der 66. Minute an der Zeit: Hones verkürzte nach Vorarbeit von Michael Schmid. „Zu zehnt sind wir unter Druck geraten“, konstatierte TuS-Coach Grelics, der einräumen musste: „Nach der Pause sind wir geschwommen.“

Drei TuS-Treffer innerhalb von sechs Minuten

So lange, bis Ivkovic einen Eckball von Johannes Bahnmüller mit der Stirn zum 3:1 (72.) ins Netz wuchtete. „Das Tor kam wirklich im goldenen Moment“, stellte der TuS-Coach fest. Nur 60 Sekunden später war Ivkovic erneut zur Stelle mit dem 4:1, und weitere fünf Minuten dauerte es, bis Schrills mit seinem dritten Treffer auf Zuspiel von Jonathan Bahnmüller den 5:1-Endstand markierte.

„Man muss ein bisschen aufpassen“, war Martin Grelics nach Spielschluss bemüht, das Ergebnis richtig einzuordnen. Er attestierte seiner Mannschaft insgesamt eine „sehr engagierte Leistung“ und viele Phasen, in denen sie richtig gut gespielt habe. „Deshalb bin ich zufrieden, aber es ist nur erstmal nur ein Spiel.“ Das nächste steht für den TuS bereits am Dienstag, 19. Juli, im Spielplan. Dann ist man um 18.30 Uhr zu Gast beim TuS Holzkirchen.

TuS Geretsried - SE Freising 5:1 (1:0) - Tore: 1:0, 2:0 (23., 56.) Schrills, 2:1 (66.) Hones, 3:1, 4:1 (72., 73.) Ivkovic, 5:1 (78.) Schrills. – Zeitstrafe: L. Kellner (TuS). – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Michel Stölpe.

TuS Geretsried: Voß - Buchmair, Buchner (82. Redjepi), L. Lajqi, L. Kellner (63., Klein), Joh. Bahnmüller (78., Zoumis), Schrills, Berger (74., Jon. Bahnmüller), Ivkovic, P. Lajqi, Pech.