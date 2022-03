Grelics stocksauer nach Pleite in Mering: „Sind klar benachteiligt worden“

Von: Thomas Wenzel

Im Mittelpunkt zweier strittiger Szenen stand Johannes Bahnmüller (am Ball), der bei der 0:2-Niederlage des TuS Geretsried in Mering die Ampelkarte kassierte. © Hans Lippert

Der TuS Geretsried bleibt nach der Niederlage in Mering im Tabellenkeller. Martin Grelics ärgert sich über zwei strittige Entscheidungen des Unparteiischen.

Geretsried – Die nach der Winterpause ausgerufene Aufholjagd des TuS Geretsried lässt weiter auf sich warten: Nach dem mageren 0:0 vor einer Woche im Derby gegen den SV Bad Heilbrunn kehrte der abstiegsbedrohte Landesligist am Sonntag vom SV Mering mit einer 0:2 (0:1)-Niederlage zurück. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, denn wir waren die deutlich bessere Mannschaft“, betonte jedoch Martin Grelics.

„Aus dem Nichts, denn sie hatten bis dahin keine einzige Chance.“

Der Trainer machte die Niederlage an zwei strittigen Szenen fest, in denen einmal ein Meringer nach einem Ellbogen-Check ungestraft davon gekommen war und in einer anderen Szene Johannes Bahnmüller statt eines Foulelfmeters zu seinen Gunsten Gelb-Rot wegen einer angeblichen Schwalbe kassierte. „Wir sind klar benachteiligt worden vom Schiedsrichter“, betonte Grelics.

Die Geretsrieder gaben von Anfang an Gas und verbuchten eine Reihe guter Gelegenheiten. Doch Srdan Ivkovic traf bei seinem Versuch nur den Pfosten, ein anderes Mal schlug ein Meringer den Ball noch in letzter Not von der eigenen Linie. „Das ist mein einziger Kritikpunkt, dass wir in dieser Phase nicht den Führungstreffer gemacht haben“, sagte der TuS-Coach. Was sich nämlich rächte: In der 44. Minute kamen die Hausherren zu einem Freistoß, der zu Manuel Ebeling verlängert wurde, der das 1:0 markierte. „Aus dem Nichts, denn sie hatten bis dahin keine einzige Chance“, ärgerte sich Grelics auch darüber, dass eine Ellenbogen-Attacke gegen Bahnmüller ohne Folgen für den Täter blieb.

TuS Geretsried: Johannes Bahnmüllers Ampelkarte empört Trainer Martin Grelics

Dennoch gingen die Geretsrieder guten Mutes in den zweiten Durchgang, der jedoch ausgeglichener verlief. Als Bahnmüller im SVM-Strafraum zu Fall kam (68.), freuten sich die Gäste schon auf den wohl fälligen Elfmeter. Doch Pustekuchen: „Der Schiedsrichter hat Johannes postwendend die Ampelkarte wegen einer Schwalbe gezeigt“, empörte sich der Trainer. In Unterzahl lief es naturgemäß nicht unbedingt besser, zumal Fabio Pech nach 79 Minuten auch noch ein Eigentor unterlief – 0:2. Drei Minuten vor dem Ende musste auch noch Leonardo Lajqi mit Gelb-Rot vom Platz.

„Wir sind enttäuscht und sauer“, gab Grelics die Stimmungslage in der Kabine wieder. Seine Hoffnung ist, dass diese Niederlage die Mannschaft noch enger zusammenschweißen wird und man irgendwann für die Bemühungen belohnt wird. „Wenn endlich mal ein Ball reinfallen würde, dann würde auch der Knoten platzen“, ist sich der Coach sicher. (THOMAS WENZEL)

SV Mering - TuS Geretsried 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 (44.) Ebeling, 2:0 (79.) Pech (Eigentor). – Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (TSV Finning). – Gelb-Rot: Joh. Bahnmüller (68./TuS), Lajqi (87./TuS). – Zuschauer: 100.

TuS: Voß – Buchner (68. Basaran), Lajqi, Pech, S. Rauscheder, Rosina, T. Karpouzidis (84. Jon. Bahnmüller), N. Karpouzidis (84. Kirschner), Renger (70. L. Kellner), Joh. Bahnmüller, Ivkovic.