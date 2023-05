„Guter Lauf und ordentlich Selbstvertrauen“: BCF schlägt Herbertshausen und Neuried

FSV siegt in München

Die Frauen des BCF holten in der englischen Woche gleich zwei Siege: Zuerst schlug Wolfratshausen Herbertshausen und am Wochenende den TSV Neuried.

Es ist der Abschluss der Englischen Woche, den sich die Farcheter Fußballerinnen gewünscht haben: Die BCF-Frauen siegten im Heimspiel mit 2:1 gegen den TSV Neuried und krönten damit eine Woche, in der sie neun Punkte einfahren konnten – wenn auch nur zweimal unter Wettkampfbedingungen. Das Spiel am Donnerstag wurde nämlich beim Stand von 3:1 für Farchet beendet: Die Gäste aus Hebertshausen waren mit nur acht Spielerinnen angetreten. Eine davon verletzte sich nach einer äußerst torreichen Anfangsphase – die Partie wurde abgebrochen.

BCF Wolfratshausen – TSV Neuried 2:1 (0:1)

Immerhin dauerte das Match gegen Neuried volle 90 Minuten. Und gerade in der Schlussphase wurde das spannend: Nach einer überlegenen Leistung, so fasst Ludwig Taubenberger zusammen, traf Neuried in der Schlussphase zum 2:1. „Klar wurde es dann ein bisschen brenzlig“, sagt der Technischer Leiter der BCF-Frauen. Den letzten Angriffen der Neurieder hielten die Wolfratshauserinnen jedoch Stand und gewannen „unterm Strich verdient“.

Für den BCF hatte sich Bezirksoberliga-Topscorerin Katharina Frankl nach einer ansehnlichen Ballstafette „in Mittelstürmermanier“ durchgesetzt und zur 1:0-Führung getroffen. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gastgeberinnen mehrere Möglichkeiten liegen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden.

Bis zur 76. Minute: Da schlug Hannah Förg einen Ball auf Lena Jocher, die sich gegen die Torhüterin durchsetzte. „Wir haben es gut gemacht“, konstatierte Taubenberger. In den vergangenen Wochen „haben wir einen guten Lauf, ordentlich Selbstbewusstsein. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut.“ Damit liegen die Wolfratshauserinnen auf Rang zwei mit acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter RW Überacker. (dst)

Eine starke Halbzeit reicht dem FSV Höhenrain beim FC Stern München II

FC Stern München II - FSV Höhenrain 0:2 (0:2)

Eine starke erste Halbzeit reichte den Höhenrainer Fußballerinnen für den Sieg beim FC Stern II. Bereits in der 14. Minute gelang Amata Darchinger mit einem Traumtor die 1:0-Führung: Mit einem Weitschuss direkt unter die Latte überraschte sie die Münchner Torhüterin.

In der Folge blieben die FSV-Frauen am Drücker und erhöhten in der 43. Minute auf 2:0. Karina Uhle hatte eine hohe Flanke von Carina Schreiner über die Linie ins Tor gedrückt. In der zweiten Halbzeit schalteten die Höhenrainerinnen einen Gang zurück und verwalteten das Ergebnis souverän über die Zeit. (red)