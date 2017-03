Hackentor! Sacher trifft artistisch

Kloos hadert mit TuS-Auftritt

TuS Geretsried II - Ein sehenswertes Hacken-Tor von Christian Sacher war das Highlight im Testspiel des TuS Geretsried II beim SV Münsing.

Außer diesem Treffer in der 73. Minute, der den 2:1-Sieg für die Landesliga-Reserve bedeutete, vermochte Trainer Dieter Kloos dem Aufritt seiner Elf nicht viel Positives abzugewinnen: „Das war unser schlechtestes Spiel in der Vorbereitung.“ Sein Team war durch ein Tor von Andreas Holzer, der nach einer Fußabwehr von TuS-Keeper Manuel Kluge im Nachschuss traf, in Rückstand geraten. Rico Krillmäuer erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Die für Sonntagmittag angesetzte Partie gegen den SV Bruckmühl musste wegen kurzfristigen Spielermangels abgesagt werden.

