Dzafic-Festspiele nach einer Stunde

Fußball: Bezirksliga Süd

von Oliver Rabuser schließen

Der BCF Wolfratshausen hat einen neuen Torjäger: Hattrick für Mirza Dzafic bei 4:0 in Raisting.

Raisting/Wolfratshausen– Nach nur zwei Spieltagen macht der BCF Wolfratshausen eine ihm völlig unbekannte Erfahrung: Nach dem deutlichen 4:0 beim SV Raisting thronen die Farcheter an der Tabellenspitze der Bezirksliga.

Freilich eine Momentaufnahme, Indizien für einen Verbleib im oberen Drittel des Rankings sind gleichwohl bereits erkennbar. Wichtigster Aspekt: Wolfratshausen hat wieder einen Torjäger. Mirza Dzafic entpuppt sich nach nur 180 Spielminuten als würdiger Nachfolger von Marian Knecht und Angelo Hauk, die einst in der Bayernliga die nötigen Treffer lieferten. Nach seinem Doppelpack gegen Aubing, schob der 38-jährige Angreifer einen lupenreinen Hattrick nach. „Genau das, was wir brauchen“, sieht Mitch Rödl die vorderste Position anders als im Vorjahr optimal besetzt. Dzafic regelte die Notwendigkeiten im klassischen Torjäger-Stil. Zuvor ohne verwertbares Zuspiel, dafür mit vier Abseitsstellungen, setzte sich der Routinier just in den Momenten in Szene, als er gebraucht wurde.

Der erfrischendste Moment im ersten Abschnitt war zweifellos die Trinkpause. Raisting merkte man nach dem spielfreien Auftakt sowohl fehlende Standortbestimmung als auch den im Vorfeld kommunizierten Mangel an zentralen Defensivspielern an. Rödl sah zwar auch beim BCF Optimierungspotenzial, beobachtet aber vom Feld aus „80 Prozent Ballbesitz“, zudem für den Kontrahenten keinen Zugang zur eigenen Zone.

Nach einer Stunde setzten dann die Dzafic-Festspiele ein. Nach starkem Umschaltspiel über Basti Schnabel und Jona Lehr, stand der neu verpflichtete Torjäger goldrichtig. Treffer Nummer zwei resultierte aus einem an ihm verursachten Foulelfmeter. Dzafic verzögerte kurz, traf abgezockt. Pitoresker Höhepunkt war die Schlussnummer des Angreifers, als er den Ball überraschend vom Gegner serviert bekam, die Situation sofort erkannte und aus 30 Metern den weit herausgeeilten Keeper Urban Schaidhauf per Heber düpierte. BCF-Neuerwerbung Gabriel Rusitschka setzte kurz nach seiner Einwechslung den Schlusspunkt.

„Wir haben Raisting müde gespielt, aber auch defensiv konsequent verteidigt“, lobte Rödl die Leistung des Teams. „Die Jungs setzen unser Konzept um, versuchen immer Fußball zu spielen.“ Umtriebe, die sich an der Tabellenspitze ungleich angenehmer ausleben lassen.

SV Raisting - BCF Wolfratshausen 0:4 (0:0)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 (64.,67.,75.) Dzafic, 0:4 (86.) Rusitschka, – Schiedsrichter: Raffale Dauner (SpVgg Unterhaching), – Zuschauer: 75. – BCF: Herbert, Graham, Rödl (87. Stipic), Kantar, Keskin, Hummel, Lichtenegger (70. Rose), Schnabel (81. Rusitschka), Kaygisiz, Lehr, Dzafic