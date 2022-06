Eglinger Heimsieg im 50:50-Duell

Von: Thomas Wenzel

In ersten Halbzeit dominierten die Eglinger um Valentin Schneider (2.v.re.) und Tobias Beierbeck. © hl

Die SF Egling-Straßlach haben im Kampf um den Klassenerhalt gegen A-Klassist SV Warngau einen 1:0-Erfolg vorgelegt.

Egling – Sechs Elfmeter haben die Fußballer der SF Egling-Straßlach in dieser Kreisklassen-Saison verschossen. Beim 1:0 (1:0)-Sieg im ersten Relegationsduell gegen den SV Warngau am gestrigen Donnerstagabend kamen ein verwandelter und ein gehaltener dazu. „Ich hatte schon gehofft, dass diese negative Serie zu Ende ist“, klagte Florian Buchner nach dem Match. Ansonsten zeigte sich der Coach überaus zufrieden mit dem kämpferisch starken Auftritt seiner Elf: „Es war wichtig, dass wir daheim gewonnen haben und ohne Gegentor geblieben sind.“

In der ersten Halbzeit dominierten die Hausherren weitgehend das Geschehen, zumal die Gäste aus der A-Klasse sehr vorsichtig auftraten. Nach 22 Minuten behielt Thomas Edelmann bei seinem Handelfmeter die Nerven und verwandelte zum 1:0. Für klare Verhältnisse hätte zweimal Max Beierbeck sorgen können, doch sein Kopfball ging knapp vorbei, ein Nachschuss an die Latte.

So kamen die Warngauer – angefeuert von ihren Fans mit Trommel und Megafon – in der zweiten Halbzeit stark auf. Egling geriet phasenweise ordentlich unter Druck, doch Keeper Philipp Schneider und seine Vorderleute hielten stand. Bei seinem zweiten Handelfmeter hätte Edelmann alles klar machen können (53.), aber Warngaus Torhüter parierte. Doch die Eglinger retteten ihren Vorsprung über die Zeit. Buchner: „Das war von den Chancen her ein 50:50-Spiel.“ tw

SF Egling-Straßlach - SV Warngau 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (22./HE) Edelmann. – Zuschauer: 275.

SFES: P. Schneider – Hielscher, Sedlaczek, Hatsell, Hu. Oberhauser, V. Schneider, T. Beierbeck, M. Beierbeck, Edelmann, Kremer. Eingew.: F. Dissinger, M. Dissinger.