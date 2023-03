HSV-Torwart Hüttl: „Haben uns in Summe selbst geschlagen“

Von: Oliver Rabuser

Ein glücklicher Punkt für Marko Ivic (re.) und den BCF Wolfratshausen: Die Heilbrunner um Ludwig Buchmair (li.) kamen in Farchet nicht über ein 1:1 hinaus. © hans lippert

Mit Blick auf den Spielverlauf war es eine verrückte Geschichte. Weil sie auch mit ihren allerbesten Torchancen in der Frühphase des Bezirksliga-Derbys zu verschwenderisch umgingen, mussten die Fußballer des SV Bad Heilbrunn am Ende froh sein, dem BCF Wolfratshausen ein 1:1-Unentschieden abzutrotzen.

Wolfratshausen/Bad Heilbrunn – Wie schon in der Vorwoche ließen die Flößerstädter den Gast anfangs eine ganze Zeit lang gewähren, ehe eine Beteiligung am Spielgeschehen erkennbar war. „Wir müssen einfach besser ins Spiel kommen“, stellte Trainer Leo Fleischer klar. Gleichwohl waren die defensiven Versäumnisse weit frappierender als zuletzt gegen Penzberg: Nach 25 Minuten hätte es 3:0 für den Landesliga-Absteiger stehen können, eigentlich müssen. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob die Abschlüsse von Tom Pföderl und zweimal Dodo Krinner zu nachlässig waren. Oder ob BCF-Goalie Simon Oppolzer einfach Bock auf einen Sahnetag hatte. „Gut gehalten auf alle Fälle, aber wenn ich aus 15 Metern ohne Gegenspieler zum Schuss komme, muss ich nicht auf den Torwart bolzen“, haderte HSV-Sprecher und Keeper Christoph Hüttl mit der fehlenden Entschlossenheit seiner Vorderleute. Fleischer tendierte freilich zur zweiten Variante: „Wir haben einen guten Keeper – schön, dass er sich mal wieder richtig auszeichnen konnte.“ Die Ansätze seiner Mannschaft konnten dem BCF-Coach indes nicht gefallen. Ja, man setzte ursprünglich auf spielerische Lösungen, aber das wollte so gar nicht klappen. „Nach einigen Fehlern waren wir verunsichert“, räumte der 25-Jährige ein.

Einer dieser Patzer ging auch dem HSV-Führungstreffer voraus: Krinner schickte einen Freistoß von der linken Seitenlinie in die Mitte, wo gleich zwei Gästespieler völlig blank am Elferpunkt standen. Zwar konnte Oppolzer den Kopfball von Florian Kapfhammer parieren, doch dann hatte André Tiedt freie Bahn – 0:1. Was folgte waren die vorgenannten Hochkaräter der Gäste und ein weiterhin eher träger BCF. „Wenn wir die Tore machen, ist der Deckel drauf“, ist Hüttl überzeugt. So aber brachten die Flößerstädter urplötzlich zumindest eine Hand an den Kippschalter. Timon Hummel schickte einen Flugball diagonal auf Amani Mbaraka. Tiedt unterschätzte die Flugbahn, Mbaraka zog in den Sechzehner und bediente Manu Spreiter in mittiger Position – 1:1. „Das Muster, das wir eigentlich spielen wollten“, kommentierte Fleischer den gelungenen Spielzug. Zum „Game-Changer“ taugte diese Aktion aber nur bedingt. Der Trainer stellte auf zwei Spitzen um, ließ den Rest des Teams tiefer agieren. So bekamen die Heilbrunner mit Ausnahme eines Kapfhammer-Kopfballs keine weiteren Tormöglichkeiten auf die Kette. Ein Siegtor der Farcheter lag allerdings auch nicht zwigend in der Luft. Fleischer sprach von „Halbchancen“ und „nicht die Szenen, wo du sagst, die muss man machen“. Ungleich pragmatischer fiel Hüttls Resümee aus: „Heute haben wir uns in Summe selbst geschlagen.“

BCF Wolfratshausen - SV Bad Heilbrunn 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 (6.) Tiedt, 1:1 (42.) Spreiter. – Zuschauer: 100.

BCF: Oppolzer - Weilguni, Hummel, Rödl, Mbaraka, Schubnell, Ivic (71. Dötsch), Diarra (81. Bares), Lehr, Kantar, Spreiter (66. Ratte).

HSV: Hüttl - Tiedt, Kapfhammer. Fl. Schnitzelbaumer, Buchmair, Pföderl, Krinner (63. Diemb), B. Specker, Pappritz (46. Lechner), M.Schnitzelbaumer, Gellner (76. Ammer, 83. Kiechle).