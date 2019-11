Illertissen im negativen Strudel

Landesliga

TuS-Trainer Grelics will tollen Saisonauftakt mit Heimsieg wiederholen.

Geretsried–Der 13. Juli war für Martin Grelics ein Tag, wie Trainer ihn lieben. „Da habe ich ein gutes Spiel von beiden Mannschaften gesehen“, erinnert sich der Geretsrieder Coach an den Saisonauftakt beim FV Illertissen II, der mit einem 1:0-Sieg für den TuS Geretsried endete. Beim Stand von 0:0 schickte der Trainer in der 86. Minute Plator Doqaj aufs Feld, der vier Minuten später den spielentscheidenden Treffer erzielte. „Das war ein toller Auftakt“, so Grelics.

In der Folgezeit kletterte die Regionalligareserve bis auf den dritten Platz der Tabelle, während der TuS sich zwischenzeitlich auf Rang zwölf wiederfand. „Der August hat uns arg gebeutelt“, stellt der Coach beim Blick auf die Hinrundenbilanz fest. In fünf Spielen gelang lediglich ein Sieg (3:1 gegen Ehekirchen). „Das hat uns punktemäßig wehgetan.“ Neun Zähler ließ seine Mannschaft liegen, wobei besonders die Remis’ gegen die abstiegsbedrohten Teams aus Jetzendorf und Kaufbeuren schmerzten. „Schade, sonst könnten wir deutlich besser dastehen“, stellt Grelics fest. Letztlich sei der aktuelle Punktestand jedoch verdient.

Dennoch misst er dem Rückspiel gegen Illertissen große Bedeutung bei. „Jetzt wird die Weiche gestellt, wie die Saison weiter verlaufen wird“, betont der TuS-Coach. Dessen Team hat den Gegner in der Tabelle inzwischen wieder überholt. Was für die Gastgeber der August war, war für Illertissen der Oktober – nämlich alles andere als golden. Das 1:1 beim TSV Jetzendorf am vergangenen Wochenende war der erste Punktgewinn für das Team von Trainer Markus Schaich nach vier Niederlagen am Stück. „Sie sind derzeit in einem negativen Strudel. Und der soll auch noch ein Spiel anhalten“, hofft Grelics auf einen ebenso erfreulichen Ausgang, wie im Hinspiel. Wohlwissend, dass die aktuelle Situation beim Gegner vermutlich nur eine Momentaufnahme ist.

„Die Mannschaft ist nicht leicht zu spielen“, sagt der TuS-Trainer, der besonders vor FV-Kapitän Dominik Trautmann warnt. Mit 15 Treffern hat der Führende der Torschützenliste der Landesliga Südwest fast die Hälfte aller 33 Illertissener Tore erzielt. Um sich in der Tabelle weiter zu verbessern, sei es jedoch erforderlich, dass sein Team ein deutlich besseres „Gesamtkonstrukt“ anbiete als zuletzt beim schmeichelhaften 2:0-Sieg gegen den SC Ichenhausen. „Ich erwarte ein völlig anderes Spiel“, so Grelics. Schon allein, weil die Partie gegen die Regionalligareserve auf dem Kunstrasen stattfindet, nachdem man dort diese Woche auch trainieren musste. „Der Platz ist enger, man ist näher an den Toren, da entwickelt sich automatisch eine andere Dynamik. Das hat uns letzte Woche im Spiel nach vorn gefehlt.“ Verzichten muss der TuS weiterhin auf die verletzten Roman Rauscheder und Sebastian Schrills sowie Johannes Bahnmüller. Dafür kehren Niko Karpouzidis und Sebastian Rosina in den Kader zurück.

Fritz – Doqaj, Renger, Buchmair, Topic, Fister, Walker, Herberth, Ivkovic, Mendama, L. Kellner, T. Karpouzidis, N. Karpouzidis, F. Kellner, Reitel, Ramaj, Rosina.