SVM-Trainer Zahn: „Waren in allen Belangen unterlegen“

Münsing unterliegt Peißenberg mit 1:2

Von Rudi Stallein schließen

Weiterhin Lehrgeld bezahlen muss Kreisliga-Aufsteiger SV Münsing, der gegen den TSV Peißenberg mit 1:2 das Nachsehen hatte.

Münsing – Der Trainer schien von Schmerzen geplagt, als er nach der Halbzeit zurück zur Münsinger Spielerbank stapfte. Der rechte Arm ruhte in einer Schlinge eng am Körper. Aber der Schulterblattbruch, den Ralf Zahn sich kürzlich zugezogen hat, war nicht der Grund für seinen gequälten Gesichtsausdruck. „Denen zuzuschauen, ist heute der größere Schmerz“, raunte der Coach des SV Münsing angesichts der schwachen Leistung, die sein Team in den ersten 45 Minuten gegen den TSV Peißenberg abgeliefert hatte und die am Ende in eine 1:2-Niederlage mündete.

Der Aufsteiger, ohne fünf Stammspieler angetreten, fand lange Zeit überhaupt nicht ins Spiel. In der Offensive lief nichts zusammen und die Hintermannschaft strapazierte das Glückskonto schon früh. Von der Trinkpause Mitte der ersten Halbzeit profitierten die Gäste deutlich mehr als der SVM: Eine schnelle Kombination über die rechte Angriffsseite, flaches Zuspiel in die Mitte – 0:1 durch Hubert Jungmann. Kurz vor der Pause, als sich das Geschehen für einen längeren Moment in der Peißenberger Hälfte abspielte, folgte der nächste Rückschlag: Johannes Jungmann zielte von links flach ins rechte Eck, Innenpfosten, 0:2. „In der ersten Halbzeit waren wir in allen Belangen unterlegen“, fasste Ralf Zahn zusammen und hielt seiner Mannschaft vor, sie habe „alles vermissen lassen, was uns ausmacht, Laufbereitschaft, absoluter Wille, mutig sein“.

Etwas versöhnlicher gestaltete sich die zweite Halbzeit: „Da hat man gesehen, was möglich wäre. Da hat die Mannschaft Moral gezeigt.“ Ein Peißenberger Lattentreffer wirkte endgültig wie ein Weckruf. Zumindest setzten sich die Gastgeber nun entschiedener zur Wehr, scheiterten jedoch im Angriff ein ums andere Mal an der Peißenberger Cleverness. „Da sind unsere jungen Spieler zu grün, wenn sie wie heute auf sich allein gestellt sind“, kommentierte der Trainer die Bemühungen, die nur noch zum 1:2-Anschlusstreffer durch Michael Geiger führten. RUDI STALLEIN

SV Münsing – TSV Peißenberg 1:2 (0:2) - Tore: 0:1 (25.) H. Jungmann, 0:2 (45.+1) J. Jungmann, 1:2 (90.) Geiger. – Schiedsrichter: Roland Fritzsch. – Zuschauer: 75.

SVM: Werner – Auer, L. Hirn, Niggl, J. Holzer, Schönacher, Hauptmann, Seitz, Geiger, Pflieger, Uhle. – Eingew.: Graf, Manhart, J. Bartl.