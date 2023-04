TuS-Coach Dittmann: „Waren in den Zweikämpfen nicht präsent“

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Zwei Tore von Srdan Ivkovic (re.) waren für den TuS Geretsried zu wenig, um seine Erfolgsserie beim FC Schwaig fortzusetzen: Der Landesligist unterlag am Sonntagnachmittag mit 2:3. © hans lippert

Die Vorzeichen waren mehr als günstig: Direkte Konkurrenten im Landesliga-Tabellenkeller wie Grünwald, Dachau, Holzkirchen und Pullach hatten allesamt am Samstag Federn gelassen, während der TuS Geretsried mit breiter Brust nach sieben Partien ohne Niederlage beim FC Schwaig antreten konnte. Doch irgendetwas lief an diesem Sonntagnachmittag gewaltig schief auf dem Fußballplatz in direkter Nähe des Münchner Flughafens: Die Hausherren gewannen mit 3:2 (2:1) und stürmten in der Tabelle am TuS vorbei.

Daniel Dittmann war nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung deutlich anzumerken. „Unser generelles Problem war, dass wir in den Zweikämpfen nicht so präsent gewesen sind wie Schwaig“, analysierte der Geretsrieder Trainer kurz und knapp. Bestes Beispiel waren die beiden frühen Gegentore. „Da haben sie uns mit zwei tiefen Bällen kalt erwischt“, räumte Dittmann ein. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als Vincent Sommer das 1:0 markierte. Keine vier Minuten später erhöhte FC-Torjäger Raffael Ascher auf 2:0. „Anschließend sind wir etwas besser zurecht gekommen“, berichtet der Coach. Es dauerte auch nur bis zur 16. Minute, ehe Srdan Ivkovic per Foulelfmeter auf 1:2 verkürzte. Der selbe Spieler sowie Sturmpartner Marko Dukic waren es, die im Verlauf der ersten Halbzeit auch die Chancen zum möglichen Ausgleich ausließen.

„Im zweiten Durchgang gab es dann generell weniger Chancen auf beiden Seiten“, berichtete Dittmann, dessen Mannschaft auch eine zehnminütige Zeitstrafe gegen Schwaigs Bilal Ibrahim ab der 58. Minute nicht für sich nutzen konnte. Vielmehr gelang den Hausherren, kaum dass sie wieder komplett waren, auch noch das 3:1: Erneut war Ascher der Torschütze. Bis zum Schluss versuchte der TuS alles. Fünf Minuten vor dem Ende brachte erneut Ivkovic sein Team auf 2:3 heran. Doch mit einer eventuellen Punkteteilung wurde es nichts: Wegen einer Zeitstrafe gegen Robin Renger (87.) standen die Geretsrieder in der Schlussphase in Unterzahl auf dem Feld, wobei Christian Wiedenhofer die dickste Chance zum dritten Treffer letztlich vergab.

Trotz des Rückschlags richtete Daniel Dittmann nach dem Match seinen Blick sogleich auf das formulierte Saisonziel: „Wir wollen am Ende 45 Punkte erreichen, und das sollte in den verbleibenden neun Partien auch zu schaffen sein“, betonte der TuS-Coach. Um den momentanen Punktestand von 33 auszubauen, wäre zumindest ein Remis im nächsten Match beim Kirchheimer SC sicherlich hilfreich. Die Partie beim Tabellenvierten wurde auf Donnerstag, 6. April, 19.45 Uhr, vorgezogen.

FC Schwaig - TuS Geretsried 3:2 (2:1) - Tore: 1:0 (4.) Sommer, 2:0 (8.) Ascher, 2:1 (16./FE) Ivkovic, 3:1 (66.) Ascher, 3:2 (85.) Ivkovic. – Schiedsrichter: Glashauser (Wallersdorf). – Zeitstrafen: (58./FC) Ibrahim, (87./TuS) Renger. – Zuschauer: 144.

TuS: Radic – Wiedenhofer, Lajqi, (34. N. Karpouzidis), Kellner (59. Jona. Bahnmüller), Renger, Podunavac, Hofherr, Dukic, Pech (46. Thiess), Fister (70. Prepeluh), Ivkovic.