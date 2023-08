Martin Grelics über Fehlstart des TuS Geretsried: „Dürfen nicht im Jammertal versinken“

Von: Rudi Stallein

Fassungslos musste Sportlicher Leiter Martin Grelics (re., mit Edi Engelhard) am Samstag die 0:4-Niederlage des TuS gegen Forstinning mit ansehen. Foto: rst © rst

Nur ein Punkt aus den ersten vier Spielen. Der TuS Geretsried hat sich den Saisonstart anders vorgestellt. Das Interview mit Martin Grelics.

Geretsried – Fehlstarts haben bei den Fußballern des TuS Geretsrieder fast schon Tradition. So schlimm wie dieses Mal war es jedoch lange nicht mehr: Ein Punkt aus vier Spielen, Platz 17 in der Tabelle und eine besorgniserregende Leistung bei der jüngsten 0:4-Heimniederlage gegen den VfB Forstinning stürzen den Landesligisten in die Krise. „Eins ist klar, so geht es nicht“, macht Martin Grelics (37) im Interview mit unserem Reporter Rudi Stallein deutlich. Von der spielerischen Qualität des Kaders sei er weiterhin überzeugt, betont der sportliche Leiter.

Herr Grelics, Forstinning scheint für Sie so etwas wie ein Krisenbeschleuniger zu sein. Letztes Jahr nach dem 0:2 …

(lacht) Ja gut, letztes Jahr war die Niederlage ein ausschlaggebender Punkt für meine Entscheidung, als Trainer zurückzutreten.

Dieses Mal gab es ein 0:4, und die Mannschaft war noch schlechter. Muss man sich jetzt um den nächsten Trainer Sorgen machen?

Nein, was ich jetzt in keiner Weise in Frage stelle, ist der Trainer. Eins muss ich mal klar darstellen: Daniel Dittmann und ich haben immer wieder einen offen, auch durchaus kritischen Austausch. Wir werden uns auch jetzt intensiv beraten und uns Lösungen überlegen. Aber ich gebe zu: Wir hatten schon leichtere Aufgaben.

„Da muss man sich schon fragen, warum manche Spieler so auftreten?“

Sie beide hatten schon gleich nach dem Spiel ein langes Gespräch. Was ist dabei herausgekommen?

Es fällt schwer, diese Partie einzuordnen. Ich habe die Trainingswoche komplett beobachtet – da ist ein gutes Gefühl entstanden, die Jungs haben gut trainiert, waren fokussiert. Deswegen ist es brutal zu sehen, wie wir nach dem 0:1 vollkommen eingebrochen sind. Da muss man sich schon fragen, warum manche Spieler so auftreten?

Nach einer Erklärung klingt das noch nicht?

Da sind Fehler passiert, im Passspiel, in der Ballannahme, die extrem waren. Es hat alles einen sehr unabgestimmten Eindruck gemacht auf mich. Ich glaube schon, dass man ansetzen muss in dem Begriff „Mindset“: Ich glaube, dass wir es mental grad nicht schaffen, das umzusetzen, weil Einflussfaktoren von außen da sind, die wir nicht wegwischen können und wollen.

„Jeder, der gegen Forstinning auf dem Platz war, ist in der Lage so ein Spiel anders zu gestalten.“

Was meinen Sie?

Zum Beispiel, dass wir mit diesem Kader gerade spielen. Zwölf Feldspieler und ein Torwart waren am Wochenende aus unterschiedlichen Gründen nicht verfügbar. Also die Hälfte des Kaders. Das hat anscheinend einen großen Einfluss auf die Mannschaft. Eine andere Erklärung gibt es für mich nicht.

Das ist leicht gesagt …

Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ergibt sich jetzt und lässt es so laufen. Und sagt sich, dann warten wir, bis andere zurückkommen. Aber das ist für mich Verantwortung abschieben. Oder es wird Verantwortung übernommen – und zwar von der ganzen Mannschaft. Anders wird’s nicht funktionieren. Jeder, der gegen Forstinning auf dem Platz war, ist in der Lage so ein Spiel anders zu gestalten.

„Es ist total schlimm, dass wir wieder über dieses Thema reden.“

Mutet der Verein den jungen Spielern in so einer Situation dann vielleicht doch einfach zu viel zu?

Für die Jungen ist es schwierig, ja. Weil die jetzt so eine riesige Verantwortung mittragen und die ganzen negativen Erlebnisse drumherum gerade miterleben. Sie brauchen auch Pausen, auch mental. Das können wir nur gerade nicht leisten. Sinnvollerweise baut man junge Spieler so nicht auf. Das ist völlig klar.

Die „ganzen negativen Erlebnisse“, von denen Sie sprechen, meint auch das leidige Thema Urlaubsplanung?

Es ist total schlimm, dass wir wieder über dieses Thema reden. Aber wir müssen drüber reden, wir müssen es thematisieren, wir dürfen es nicht unter den Tisch kehren. Weil dadurch anscheinend irgendwas bei den Jungs passiert.

„Ich bin zu 1000 Prozent vom Kader überzeugt.“

Weil was passiert?

Sie bewerten es vielleicht als „im Stich lassen“. Aber, das sage ich auch ganz klar, das kann natürlich auch immer schnell ein Alibi sein. Ich performe nicht, dann schiebe ich das schnell auf jemanden, der nicht mal daran teilgenommen hat. Und das ist für mich zu einfach. Aber anscheinend beschäftigt die Jungs was. Das ist aktuell der einzige Punkt, wo wir ansetzen können: Dass sie vom Mindset was anderes bekommen. Die Situation ist jetzt so und die müssen wir annehmen. Punkt.

Das Urlaubsthema war ein wichtiger Faktor bei der Kaderzusammenstellung. Haben Sie sich verschätzt, was die Leistungsdichte im Kader angeht?

Das glaube ich nicht, ganz sicher nicht. Ich bin zu 1000 Prozent vom Kader überzeugt. Wir wollen ja mit jungen Spielern arbeiten. Nur das kann die Zukunft sein für diesen Verein. Diesen Weg werden wir auch durchziehen. Diese Jungs sind alle Landesligaspieler. Wenn ich die letzten drei Jahre zurückdenke, waren wir in der Qualität sicher nicht so gut aufgestellt. Die jetzt da sind, haben es im Kreuz.

„Nach vier Spieltagen müssen wir noch nicht alles komplett schwarzmalen.“

Das heißt, der Kader passt soweit. Nur eine Stelle muss noch besetzt werden – die des Psychologen …

(lacht) Das ist bei uns auch immer der Trainer. Und jetzt bin ja ich auch mit dabei als sportlicher Leiter. Ich zähle das schon auch zu meinem Aufgabenbereich, mich da einzubringen, mit allem, was ich vielleicht auch an Erfahrungen habe, ohne in die Rolle des Trainers einzugreifen.

So richtig viel gebracht haben die bisherigen Bemühungen nicht. Das ist jedenfalls der Eindruck, den die Tabelle widerspiegelt?

Wir haben bisher an Stellschrauben gedreht, die noch nicht gegriffen haben. Das muss man leider auch so deutlich sagen. Jetzt müssen wir uns darauf fokussieren, in der Liga zu bleiben und schnellstmöglich ein Erfolgserlebnis zu haben. Wir hätten es dieses Jahr gerne anders hingekommen …

… aber jetzt sieht es wieder ziemlich düster aus.

Den Start können wir nicht mehr verbessern, das ist jetzt so. Trotzdem glaube ich, dass wir das Format haben, um uns da rauszuarbeiten. Nach vier Spieltagen müssen wir noch nicht alles komplett schwarzmalen, auch von der Führungsseite nicht. Im Augenblick müssen wir es einfach aushalten, auch wenn es für alle nicht leicht. Aber wir dürfen jetzt nicht im Jammertal versinken.