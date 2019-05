„Das ist Horror“: DJK Waldram will gegen Aying Revanche für bittere Hinspiel-Pleite

Waldram-Trainer Zahn spricht von „unterirdischer“ Bilanz

von Rudi Stallein

Auch für die wenigen verbleibenden Spiele, bei den er als verantwortlicher Coach an der Linie steht, mangelt es Ralf Zahn nicht an Motivation. Das letzte Heimspiel an diesem Samstag gegen die SF Aying stachelt seinen Ehrgeiz besonders an.

„Da erst recht“, bestätigt der Waldramer Trainer mit hörbarem Ausrufezeichen. „Ich habe mich erschrocken, als ich mir angeschaut habe, wie wir gegen Aying bisher zu Hause gespielt haben. Ich glaube, in meiner Waldramer Zeit gab es gegen keine Mannschaft eine schlechtere Bilanz.“ Vier Spiele, null Punkte, 1:13-Tore habe seine Recherche ergeben. Und einige Partien hätten eher der Kategorie „unterirdisch“ zugeordnet werden müssen. „Das ist Horror, daran sollten wir etwas ändern. Ich will nicht die fünfte Niederlage in Serie“, sagt Zahn.

Wiedergutmachung ist auch für das Hinspiel angesagt. Die DJK führte an jenem 6. Oktober durch Tore von Benedikt Bergmoser (2) und Marley Amanquah bereits mit 3:1 – und kassierte in der letzten 15 Minuten noch drei Gegentore, sodass am Ende eine 3:4-Niederlage stand. Die, nebenbei bemerkt, den Abschied der Waldramer Aufstiegshoffnungen einleitete. Denn bis zur Winterpause setzte es in fünf Begegnungen vier weitere Niederlagen. „Endlich mal drei Punkte gegen Aying“ würden vermutlich nicht nur dem scheidenden Coach ein kleines Glücksgefühl vermitteln. Leicht wird es sicher nicht, denn die Gäste stecken noch „mitten im Abstiegskampf“, so Zahn. Da wird er kein Abschiedsgeschenk erwarten dürfen.

DJK Waldram:

Schubert, Wernthaler – Knobloch, Ettenhuber, Walter, B. Kresta, S. Kresta, Seestaller, Schlott, Raic (?), Amanquah, Gebel, Häfner, Bergmoser, Faganello, Müller (?), Thalbauer (?)