Jan Lerch mit Doppelpack! AH der FF Geretsried schlägt SV Bad Heilbrunn klar

Neuer Tabellenführer

von Rudi Stallein schließen

Mit einem 4:0-Erfolg beim SV Bad Heilbrunn kletterten die Fußball-Freunde Geretsried auf Platz zwei der Kreisklassentabelle. „Endlich mal wieder ein Spiel, bei dem wir fast über die ganze Zeit überzeugen konnten“, freut sich Teamsprecher Eki Ongerth.

Dank einer geordneten und konsequenten Defensivleistung hatte es bis zur Pause keine negativen Auswirkungen, dass die FFG ihre bis dato herausgespielten Chancen nicht genutzt hatten. Nach dem Seitenwechsel erhöhten sie das Tempo und diktierten mehr und mehr das Geschehen. So ließen Tore nicht lange auf sich warten. Nachdem Neuzugang Damir von den SF Gmund das 1:0 erzielt hatte, „lief der Ball wie am Schnürchen“ durch die Geretsrieder Reihen. Jan Lerch erhöhte mit einem Doppelpack auf 3:0. Den schönsten Treffer markierte Edelreservist Nico Nae: Von der Strafraumgrenze schlenzte er den Ball über den Torwart hinweg in die Maschen.