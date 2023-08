Positive Grundstimmung in Wolfratshausen

Lücke in der Deckung: Ohne Paul Müller (li.), der gegen Murnau wegen einer Augenverletzung frühzeitig vom Platz musste, muss der BCF in Denklingen antreten.

BCF zu Gast beim VfL Denklingen

Von Oliver Rabuser schließen

Der 2:1-Auftakterfolg über den TSV Murnau sorgt beim BCF Wolfratshausen für eine positive Grundstimmung. Die könnte für das Gastspiel beim VfL Denklingen (So., 15 Uhr) eine wesentliche Rolle spielen. Denn beim Gegner schrillen nach einer unvorteilhaften Vorbereitung und der 0:5 Klatsche bei Aufsteiger Jahn Landsberg bereits die ersten Alarmglocken.

Tarkan Demir möchte dem missglückten Saisonstart der Denklinger gleichwohl keinerlei weitreichende Bedeutung beimessen. Bei einem Herausforderer mit negativen Schwingungen anzutreten sei „weder Vor- noch Nachteil“. Vielmehr benennt der BCF-Coach das Für und Wieder eines solchen Kräftemessens: „Natürlich muss sich Denklingen das Selbstvertrauen erst wieder holen. Aber sie werden mit Sicherheit 110 Prozent geben.“

Demir orientiert sich lieber an den Fakten. Die besagen, dass der VfL unter Coach Markus Ansorge zu einer „gestandenen Bezirksliga-Mannschaft“ gereift ist. Der relative hohe Altersdurchschnitt impliziere ausgeprägte Erfahrung. „Das wird es bei uns nicht geben, dass wir einen Gegner anhand eines einzelnen Resultats unterschätzen“, stellt Demir klar.

Zumal es ja so ist, dass in Farchet trotz des 2:1 über Murnau allerlei Baustellen zu bedienen sind. „Wir haben einfach zu viele Abwesenheiten“, bedauert der Übungsleiter. An diesem Wochenende teilt sich die Absenzenliste paritätisch in je fünf Urlauber und Verletzte auf. Dass Jona Lehr und Paul Müller verhindert sind, war frühzeitig bekannt. Dafür bekamen mit Ardian Geci, Alex Bares und Marco Ivic drei Urlaubsrückkehrer bewusst Spielpraxis im Pokal-Match beim ASC Geretsried (4:6 n.E.). Auch Daniel Zielinski hat nach Verletzung und Urlaub inzwischen drei Einheiten abolviert und sich so einen Bankplatz für Sonntag gesichert.

Das Pokal-Aus an sich schmerzt die Farcheter keineswegs. Im Gegenteil: Mit Blick auf die anstehende englische Woche in der Bezirksliga ist es gut so, wie es ist. In diesem Kontext äußert Demir sein Unverständnis über dieses sonderbare Kapitel im Spielplan: Sonntag in Denklingen, zwei Tage und dreieinhalb Stunden später gegen Aufsteiger Wacker München. „Muss man nicht verstehen“, unkt der 46-Jährige. Aber das wird dann eben die positive Grundstimmung innerhalb des Teams regeln müssen: „Der Sieg gegen Murnau war die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, unterstreicht Demir. „Darauf müssen wir aufbauen.“

BCF Wolfratshausen: Neumeier, Weilguni, Barrie, Kresta, Asoegwu, Schubnell, Ivic, Ratte, Geci, Kocyigit, Kantar - Halilovoc, Bares, Eismann, Mastoridiss, Spreiter, Zielinski