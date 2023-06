KL-Relegation: SG Aying geht All-In: und hat „nichts zu verlieren“ – Münsing ist „zuversichtlich“

Von: Noah Hölch

Teilen

Fast immer einen Schritt voraus waren die Münsinger Hausherren um Paul Müller-Menrad (re.) ihren SG-Kontrahenten und siegten knapp aber verdient mit 1:0. © Hans Lippert

„Es ist erst der halbe Weg.“ Der Blick von Münsing-Coach Ralf Zahn ging nach dem knappen Heimsieg gegen Aying schnell in Richtung Rückspiel.

München/ Münsing - Am Donnerstagabend setzte sich der SV Münsing knapp mit 1:0 gegen die SG Aying / Helfendorf durch. Für SV-Trainer Zahn war es ein verdienter Sieg: „Wir haben mehr für die Offensive getan und haben sehr gut verteidigt. Wir wollten das Spiel mehr gewinnen“, hatte er den Eindruck.

SV-Münsing-Coach Zahn zurückhaltend: „Es ist erst der halbe Weg“

Belohnt haben sich die Münsinger knapp 20 Minuten vor Schluss, als Michael Lang das erlösende Siegtor erzielte. „Ich bin mit dem Ergebnis absolut zufrieden, aber es ist erst der halbe Weg. Wir haben gesehen, wie eng es ist“, richtet Zahn den Fokus bereits auf das Rückspiel bei der SG. Rückenwind und Selbstvertrauen gab der Heimsieg jedenfalls schonmal: „Wenn wir am Sonntag die selbe Leistung wie heute bringen, dann bin ich ganz zuversichtlich.“

SV-Trainer Zahn: „Wollen agieren und nach vorne spielen“

An der Herangehensweise ändert die aktuelle Ausgangslage aber nichts. Auch auswärts bei der SG will man den Ton angeben und über den Ballbesitz kommen. „Wir versuchen so Fußball zu spielen, dass wir bestimmen, was los ist. Wir wollen agieren und nach vorne spielen“, beschreibt Zahn die „DNA“ seiner Mannschaft. Auf diese Weise soll auch der Klassenerhalt am Sonntag perfekt gemacht werden.

SG Aying „zu schüchtern“: „Es hat die Durchschlagskraft gefehlt“

Auf der anderen Seite steht die SG Aying / Helfendorf, der laut Trainer Dragan Kovacevic „die Durchschlagskraft gefehlt hat“. Während seine Mannschaft in der ersten Halbzeit noch eine gute, sowie eine sehr gute Tormöglichkeit hatte, ging in Halbzeit zwei nach vorne so gut wie gar nichts mehr. Münsing stand hinten zwar gut, dennoch waren seine Jungs „zu schüchtern“ gewesen, resümiert Kovacevic.

SG Aying geht All-In: „Wir haben nichts mehr zu verlieren“

Diese „Schüchternheit“ muss im Rückspiel abgelegt werden. „Wir müssen zuhause mehr Gas geben“ fordert Kovacevic eine Leistungssteigerung von seinen Spielern. Eine andere Wahl haben die Ayinger auch gar nicht. „Wir haben nichts mehr zu verlieren“ spricht der SG-Coach in „Alles-oder-nichts-Manier“.

So blicken wir gespannt auf den Relegations-Showdown der Zugspitz-Kreisligen am Sonntag, dem 04. Juni. Anpfiff ist um 16 Uhr. Im zweiten Spiel empfängt der TSV Moorenweis den TSV Utting (15 Uhr). (Noah Hölch)