TuS Geretsried: Klarste Chancen nicht genutzt

Den knappen Vorsprung mit allem verteidigt: Nach der Gästeführung gab es für Johannes Bahnmüller (li.) und die Geretsrieder kein Durchkommen mehr gegen den VfB Durach. In der Nachspielzeit fiel dann noch das 0:2. © Hans Lippert

Geretsried – Die Serie ist gerissen. Nach vier Siegen am Stück musste sich der TuS Geretsried im Heimspiel gegen den VfB Durach mit 0:2 geschlagen eben. „Immer das Spiel drehen, geht eben nicht“, stellte Trainer Martin Grelics nach Spielschluss enttäuscht fest. Wobei ihn diese Tatsache weniger ärgerte, als der Umstand, dass seine Mannschaft in einer anfangs dominierten Partie überhaupt einem Rückstand hatte hinterherlaufen müssen.

VON RUDI STALLEIN

Das Spiel war noch keine drei Minuten alt, als Fabijan Podunavac von der rechten Außenbahn mit Tempo in den Strafraum dribbelte und den Ball am heranfliegenden Duracher Torhüter Julian Methfessel vorbeizirkelte, aber leider auch das Tor um einen guten Meter verfehlte. Wenige Minuten später versuchte Podunavac sein Glück von der linken Seite auf die gleiche Art – mit demselben Ergebnis. Nach einer Viertelstunde hätte Sebastian Schrills die starke Geretsrieder Anfangsphase mit der Führung krönen können, aber Methfessel klärte zur Ecke. „Wir waren klar überlegen. Aber aus solchen Chancen musst du einfach ein Tor machen“, merkte TuS-Coach Grelics richtig an. „Wenn du die nicht nutzt, ist es klar, dass sich das Spiel mit der Zeit ausgleicht.“

Der Gegner, der bis dahin keine annähernd so klare Chance kreieren konnte, wurde mutiger, nachdem kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit Schrills und Taso Karpouzidis am gegnerischen Fünfmeterraum an einer scharfen Hereingabe von Podunavac vorbeigeflogen waren. In der Folgezeit häuften sich Duracher Gelegenheiten. Tief durchatmen mussten die Gastgeber nach einer knappen Stunde, als Dominik Portsidis allein aufs Tor zueilte, an TuS-Keeper Simon Voß aber nicht vorbeikam. Fünf Minuten später konnte Voß einen Kopfball von Niklas Eggensperger parieren, beim Nachschuss unter die Latte war er jedoch machtlos. Durach führte 1:0. Ein paar Minuten darauf suchte Portsidis erneut das Eins-gegen-Eins-Duell gegen Voß, der Geretsrieder Schlussmann blieb per Fußabwehr erneut Sieger.

Die Entscheidung fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit: Bei einer Ecke für den TuS beorderte Grelics alle Spieler rund um und in den Duracher Strafraum. Die Ecke wurde abgewehrt und Timo Hössl trat den Ball vom Mittelkreis zum 2:0-Endstand ins verwaiste Geretsrieder Tor. „Nach dem 1:0 hat Durach mit allem verteidigt, was sie hatten. Aber das haben sie gut gemacht“, analysierte Martin Grelics. „Und wir haben es in der zweiten Halbzeit leider nicht geschafft, noch mehr Chancen gezielt herauszuarbeiten.“

TuS Geretsried – VfB Durach 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 (65.) Eggensperger, 0:2 (90.+2) Hössl. – Schiedsrichter: Lukas Schregle. – Zuschauer: 100.

TuS Geretsried: Voß - Rosina, N. Karpouzidis (87., Kirschner), L. Kellner (90.+3, Buchmair), Renger, Joh. Bahnmüller, T. Karpouzidis, Schrills, Jon. Bahnmüller (78., Klein), Podunavac, Pech (46., Buchner).