Klein und Untch retten Geretsried einen Punkt

Von: Rudi Stallein

Schwer taten sich die Geretsrieder Fußballer um Marc Thiess (re.) am Samstag beim FC Unterföhring, wo sich erst in der Schlussphase noch ein 1:1-Unentschieden erkämpften. © hans lippert

„Es ist uns heute wenig gelungen“, stellte Trainer Daniel Dittmann nach dem 1:1 des TuS in Unterföhring fest. Eine starke Partie zeigte Torhüter Sebastian Untch; der eingewechselte Christoph Klein erzielte später den Ausgleich.

Geretsried – Der TuS Geretsried bleibt in diesem Jahr in Punktspielen ungeschlagen. Das ist der positive Aspekt, den man dem 1:1-Unentschieden beim FC Unterföhring abgewinnen kann. Zumal der abstiegsbedrohte Landesligist damit überhaupt erst zum vierten Mal in dieser Saison von seinen bisher zehn Auftritten auf fremden Plätzen etwas Zählbares mitnehmen konnte.

Nur hatte man sich vor der Partie deutlich mehr erhofft. Und aus einem sogenannten „Sechs-Punkte-Spiel“ nur einen Zähler zu retten, daran hatte Daniel Dittmann kurz nach Spielende zu kauen. „Mit dem Ergebnis kann man vielleicht zufrieden sein, aber nicht mit dem Spiel an sich. Es ist uns heute wenig gelungen“, nörgelte der TuS-Coach, der zuvor über weite Strecken ein „recht emotionsloses Spiel“ gesehen hatte.

Die Gäste taten sich von Beginn an schwer, kamen nicht gut in die Zweikämpfe und blieben im Spiel nach vorn harmlos. „Die erste Halbzeit war fast wie ein Freundschaftsspiel“, monierte Dittmann, der für sein Team nur eine Großchance zählte. Nach rund zehn Minuten hatte sich Toni Berger auf der Außenbahn durchgesetzt und eine perfekte Flanke in die Box abgesetzt, wo Marko Dukic den Ball aus kurzer Distanz jedoch nicht im Tor unterbrachte. Dass es mit einem torlosen Remis in die Pause ging, verdankten die Geretsrieder ihrem Torhüter Sebastian Untch, der hinten die Null festhielt. „Er hat uns zwei Mal großartig gerettet“, lobte Dittmann. Kurz nach Wiederbeginn war dann jedoch auch Untch machtlos: Nach einer flotten Kombination über drei, vier Stationen landete der Ball auf der linken Angriffsseite bei Patrick Nirschl, der zur 1:0-Führung für Unterföhring abschloss. Das Ergebnis war zu diesem Zeitpunkt völlig verdient, weil die Gastgeber tonangebend waren. „In der zweiten Halbzeit war Unterföhring überragend“, räumte Dittmann ein. Er brachte Jonathan Bahnmüller, Fabio Pech und Christoph Klein in die Partie. Letzterer sorgte zehn Minuten nach seiner Einwechslung für entspannte Mienen rund um die Geretsrieder Bank: Nach Zuspiel von Ivkovic benötigte Klein nur zwei Ballkontakte, um die einzige Chance der Gäste in der zweiten Halbzeit zum 1:1-Ausgleich zu veredeln.

„Es war kein Katastrophenauftritt, wir haben uns letztlich ja reingekämpft ins Spiel“, fasste der TuS-Coach abschließend zusammen. „Wir haben einen Punkt geholt in Unterföhring. Das ist für viele Spieler okay, aber für mich ist das im Moment schwer zu akzeptieren. Ich will immer das Optimale. Aber die Tagesform war heute nicht bei 100 Prozent.“

FC Unterföhring - TuS Geretsried 1:1 (0:0) - Tore: 1:0 (52.) Nirschl, 1:1 (83.) Klein. – Zuschauer: 80. – Schiedsrichter: Maximilian Wirkner.

TuS: Untch - Wiedenhofer, Thiess, Lajqi (90.+2, Buchner), Renger, T. Karpouzidis (67., Bahnmüller), Walker, Berger (73., Klein), Hofherr, Dukic (73., Pech), Ivkovic (89., Bauer).