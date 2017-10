Kloos' Anklage: "Haben kein Auftreten als Mannschaft"

Lajqi betreibt lediglich Ergebniskosmetik

von Rudi Stallein schließen

Nix war’s mit dem erhofften Erfolgserlebnis. Mit dem 1:5 beim TSV Weyarn verlor die Geretsrieder Reserve zum dritten Mal in Serie. „Vom Ballbesitz her war es gar nicht so schlecht, aber wenn man in 90 Minuten nur drei Mal aufs Tor schießt, kann man kein Spiel gewinnen“, fasst Trainer Dieter Kloos die neuerliche Niederlage zusammen.

Der Anschluss zum 1:5 in der 85 Minute, den Patriot Lajqi per Handelfmeter erzielte, war dabei „der erste Schuss, der das Tor auch traf“, kommentierte Kloos den schwachen Auftritt seiner Mannschaft, die durch diverse Verletzungen (Torhüter Michael Knestel musste verletzt durchspielen, Florian Schneider und Matthias Herberth gingen angeschlagen aus dem Spiel) gehandicapt war. „Und wir haben einfach kein Auftreten als Mannschaft, deshalb hat’s nicht hingehauen“, fasst der TuS-Coach zusammen.

Quelle: fussball-vorort.de